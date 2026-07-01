CCOO-A valora el proceso de regularización y exige al Gobierno reforzar plantillas para resolver expedientes

Archivo - Varios migrantes en imagen de archivo. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha hecho un balance "muy favorable" del proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras llevado a cabo en España. Así, la secretaria de Migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha calificado esta medida como "un paso fundamental para garantizar la dignidad laboral de miles de personas de la comunidad autónoma", al tiempo que ha reclamado al Gobierno "reforzar plantillas para resolver expedientes".

"Desde CCOO hacemos una valoración totalmente positiva del proceso de regularización llevado a cabo en España y consideramos que ha sido ejemplar y esperanzador para muchas personas trabajadoras que ahora podrán obtener un permiso de trabajo y acceder a una vida con derechos, más digna y más igualitaria", ha manifestado Berges.

Asimismo, la responsable sindical ha destacado el trabajo de asesoramiento y gestión que el sindicato ha desplegado en este periodo, señalando que "desde CCOO nos comprometimos desde el primer momento a ser colaboradores de la administración para apoyar el proceso y a las personas en la tramitación de sus expedientes. Para ello hemos destinado recursos humanos y tecnológicos de la organización para ofrecer atención gratuita a las personas que han confiado en nuestra organización y en Andalucía hemos tramitado más de 800 expedientes".

Berges ha enmarcado que el proceso continúa y que la organización "no dejará solas a las personas solicitantes". "CCOO va a seguir dando apoyo y cobertura en la fase de tramitación de los expedientes por parte de la administración. Lo haremos no solo con las personas a las que les hemos tramitado la presentación de sus solicitudes, sino con todas aquellas que necesiten ayuda", ha asegurado.

Con el fin de evitar colapsos burocráticos, el sindicato ha exigido al Gobierno la resolución en tiempo de los expedientes. "Para eso es necesario el refuerzo de las plantillas, tanto de la Administración de Extranjería como de la Policía".

"El objetivo no es solo facilitar la resolución de los expedientes, sino la tramitación ágil de las tarjetas de identidad de extranjero (TIE)", ha aseverado.

De igual forma, Berges ha pedido una implicación activa de los organismos de empleo de la Junta de Andalucía para que adapten sus recursos a esta nueva realidad laboral.

"Los servicios públicos de empleo tienen que adaptar sus programas para mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de esta población trabajadora que se incorpora al mercado de trabajo regularizado". Asimismo, el sindicato ha hecho un llamamiento a la responsabilidad social del empresariado andaluz.

"Pedimos a las y los empresarios que aprovechen la oportunidad que supone este proceso para incrementar la contratación estable, de calidad, con mejores salarios, comprometiéndose con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria", ha apostillado la dirigente.