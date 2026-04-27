El centro comercial La Sierra de Córdoba sortea tarjetas regalo por el Día de la Madre

Cartel de la promoción 'Mamá GPT'. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, con motivo del Día de la Madre, ha lanzado junto a otros centros comerciales 'Mamá GPT', un concurso digital en el que se sortean 1.000 euros en tarjetas regalo.

Según informa el centro comercial en una nota, para participar en esta promoción hay que acceder desde la página web del mismo ('www.centrocomerciallasierra.com') o escanear el código QR disponible en la galería comercial. Tras registrarse en el formulario, los clientes encontrarán un juego en el que deberán completar algunas de las frases más típicas de madres que "todos hemos escuchado alguna vez". Entre todas las personas participantes se sortearán diez tarjetas para diez ganadores valoradas en 100 euros cada una.

Además, para celebrar sus dos recientes aperturas: Kiabi y New Yorker, el centro comercial ha puesto en marcha una promoción especial mediante la que sus clientes pueden ganar un 'look' completo en cada tienda, valorado en 200 euros cada uno.

Para participar, es necesario solicitar un cupón numérico por compras superiores a diez euros. Con ese cupón, los clientes pueden registrarse en los terminales del centro comercial o a través de la web 'www.centrocomerciallasierra.com' para entrar en el sorteo, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 4 de mayo. Asimismo, también pueden conseguir premios directos en vales descuento para sus compras en el centro comercial.

Con estas acciones, La Sierra continúa reforzando su programación comercial y promocional, ofreciendo a sus visitantes nuevas experiencias vinculadas a las últimas aperturas y a campañas especiales en fechas señaladas.