El CGPJ designa los vocales judiciales de las Juntas Electorales Provinciales para los comicios

Archivo - Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a los vocales judiciales de las ocho Juntas Electorales Provinciales de Andalucía con motivo de los comicios autonómicos que se celebrarán el día 17 de mayo.

Así se publica este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge que la decisión fue adoptada ayer miércoles por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con en el artículo 10.1.a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

Concretamente, han sido designados tres vocales judiciales por cada una de las ocho Juntas Electorales Provinciales, así como otros tres vocales suplentes ante el supuesto de que se produjera alguna renuncia entre los primeros.

