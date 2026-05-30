CGT apoya este domingo las movilizaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía para exigir mejoras laborales

Archivo - Un grupo de personas con banderas de la CGT en la manifestación convocada por seis Federaciones de Industrias de CGT, a 17 de diciembre, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía respaldará este domingo, 31 de mayo, las movilizaciones convocadas por los y trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en las ocho provincias andaluzas para reclamar mejoras laborales, mayor protección frente a los riesgos profesionales y la reinternalización del servicio por parte de las administraciones públicas.

Según ha indicado el sindicato en una nota, las protestas se desarrollarán en Almería a las 11,30 horas desde el Anfiteatro a Plaza de las Velas; en Cádiz a las 11,00 horas desde la Plaza Asdrubal hasta Ayuntamiento; en Córdoba a las 11,00 horas desde la Plaza de la Corredera a Paseo de la Victoria; en Granada a las 12,00 horas desde los Jardínes del Triunfo a Plaza del Carmen; en Huelva a las 11,00 horas en el Antiguo Estadio Colombino; en Málaga a las 12,00 horas será una concentración desde la Plaza de la Aduana, y en Sevilla a las 11,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

De este modo, la jornada pretende visibilizar las condiciones laborales, económicas y de seguridad y salud de un colectivo integrado por más de 150.000 personas trabajadoras en España, de las que el 97 por ciento son mujeres.

Entre las principales reivindicaciones figuran la gestión directa del SAD por parte de las entidades locales; el reconocimiento inmediato de las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas derivadas de la actividad laboral como contingencias profesionales; y el establecimiento de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación debido a la elevada penosidad física y psicológica del trabajo.

Asimismo, el sindicato reclama la prohibición del sistema conocido como "bolsa de horas" o arrastre de horas negativas, que permite a las empresas exigir la recuperación de horas cuando las personas usuarias fallecen o son hospitalizadas, así como la implantación de protocolos obligatorios frente al acoso sexual y la violencia física o verbal en el ámbito laboral.

Además, la organización también demanda un aumento de la financiación destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones de las plantillas.

Bajo este contexto, CGT Andalucía ha señalado que las movilizaciones servirán para medir el grado de "malestar existente" entre un colectivo que considera "feminizado, precarizado y explotado" y ha acusado tanto a las administraciones públicas como a las empresas concesionarias de desatender las necesidades laborales de las trabajadoras del sector.

Según la organización sindical, al inicio de cada una de las movilizaciones se atenderá a los medios de comunicación para explicar las reivindicaciones del colectivo, en una jornada que enmarca dentro de un proceso de movilización creciente que podría desembocar en una huelga general del sector.

Las acciones convocadas este sábado dan continuidad a las denominadas "marchas blancas" impulsadas anteriormente por CGT Andalucía en defensa del Servicio de Ayuda a Domicilio, de sus plantillas y de las personas dependientes usuarias de este recurso asistencial.