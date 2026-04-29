La CHG acoge una jornada técnica del Perte sobre digitalización del ciclo del agua. - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha acogido este miércoles una jornada técnica del Perte de digitalización del ciclo del agua, en la que han participado 24 beneficiarios de ayudas a la digitalización del regadío y 15 del ciclo urbano, inscritos para compartir el avance de sus proyectos y mantener un intercambio directo con las Administraciones Hidráulicas implicadas.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una nota, esta sesión forma parte de una serie de jornadas de pequeño formato que el Ministerio está desarrollando con los diferentes organismos de cuenca para crear un espacio de confianza y diálogo técnico, en el que los beneficiarios pueden exponer de primera mano el estado de ejecución de sus proyectos, su grado de avance y las mejoras previstas en eficiencia, control y gestión del recurso.

La jornada ha sido presidida por la presidenta de la CHG, Gloria María Martín Valcárcel, así como por el Subsecretario General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgo, Javier Sánchez, acompañados por el Comisario de la CHG, Alejandro Rodríguez. Al hilo, Javier Sánchez ha indicado que estos encuentros pretenden "escuchar de primera mano" cuáles son los problemas que los beneficiarios se han encontrado durante el proceso, así como dejar claro el calendario de cierre y "fomentar la coordinación entre los organismos de la cuenca" de cara a las líneas de acción futuras.

Durante el acto también se han analizado los próximos pasos, vinculados al Observatorio del Agua y al sello de gestión transparente, dos iniciativas impulsadas por la Dirección General del Agua para "reforzar la gobernanza, la trazabilidad y la transparencia en la gestión pública del recurso". La inversión global que han supuesto los Perte asciende a 550 millones para el llamado Ciclo Urbano, 200 millones para proyectos de comunidades autónomas y 170 millones de euros para regadío.

En el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, este plan ha permitido impulsar más de 50 proyectos financiados en distintas líneas de ayudas en los diferentes sectores implicados. Estas inversiones, contribuyen a mejorar la eficiencia hídrica, reducir pérdidas, optimizar la toma de decisiones y avanzar en la adaptación al cambio climático mediante herramientas digitales.