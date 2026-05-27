La CHG ultima la instalación del proyecto fotovoltaico de Palma del Río (Córdoba) con inversión de 8,7 millones de euros

La presidenta de la CHG, Gloria Martín Valcárcel, acompañada por la directora técnica del organismo, Nuria Jiménez Gutiérrez, visitan en Palma del Río (Córdoba) las obras del proyecto fotovoltaico. - CHG

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, acompañada por la directora técnica del organismo, Nuria Jiménez Gutiérrez, han visitado este miércoles en Palma del Río (Córdoba) las obras del proyecto fotovoltaico que el organismo de cuenca está instalando en esta localidad, una infraestructura estratégica destinada a reducir el consumo energético de los sistemas de bombeo y avanzar hacia un modelo de gestión del agua más sostenible.

Según ha informado la CHG en una nota, el proyecto, que cuenta con una inversion de 8,7 millones de euros, contempla la puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica de nueve MWp de potencia, diseñada para abastecer en régimen de autoconsumo a la instalación de bombeo de una superficie de más de 5.000 hectáreas.

Las obras se iniciaron el día 5 de noviembre y está previsto que finalicen antes del día 30 de junio. El proyecto incluye la instalación de miles de modulos fotovoltaicos, estructuras de seguimiento, centros de transformación y la conexión a las infraestructuras existentes. Su puesta en marcha permitirá evitar la emisión de más de 3.500 toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo a los objetivos de descarbonización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.