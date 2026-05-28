Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 28 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 28 de mayo hasta las 14 horas:

· PP-A cuestiona que Montero recoja su acta por "interés judicial": "¿Quiere ser aforada en el Congreso o en Andalucía?"

El portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha puesto en duda este jueves que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, vaya a recoger su acta de diputada en la cámara andaluza tras las elecciones del 17 de mayo. "Al margen de los intereses políticos, hay otros intereses que nosotros vamos a decir claramente cuáles son y es si Montero quiere seguir aforada en el Congreso de los Diputados o prefiere seguir aforada por el Parlamento de Andalucía", ha asegurado en una atención a los medios de comunicación. (Leer más https://acortar.link/SSY0Q9)

· Gavira (Vox) reprocha a Moreno los "once días" sin un solo contacto "serio" desde el 17M: "No hay noticias del PP"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que ya hayan pasado "once días" de la celebración de las elecciones autonómicas y aún no haya habido "ningún contacto" entre ambos partidos, sobre todo, cuando el Parlamento de la XIII legislatura se tiene que constituir el 11 de junio. (Leer más https://acortar.link/0eIGQI)

· La Junta espera dar por extinguido "lo antes posible" el incendio de Doñana, con 21 efectivos en labores de remate

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este jueves que el incendio que afecta desde el pasado domingo al paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, se encuentra ya en fase de "remate y liquidación" tras darse por controlado a las 22,15 horas del miércoles. Así, se "vigila y refresca el interior" con el objetivo de darlo por extinguido "lo antes posible". (Leer más https://acortar.link/agSHLj)

· Trabajadores de Santa Bárbara piden a Defensa garantizar la actividad en la planta: "Hay 500 familias en riesgo"

El Comité de Empresa de la Fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de Santa Bárbara han trasladado su "preocupación" por la situación de "más de 500 familias" que "ven amenazada su estabilidad" tras conocer la "parálisis" por parte del Ministerio de Defensa de los contratos marco para el mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus. (Leer más https://acortar.link/Gd8AGG)

· La Fundación Juan Carlos Aragón defiende que el autor "cumplió su condena, redimió su pena y rehízo su vida"

La Fundación Juan Carlos Aragón, a través de un comunicado firmado por la viuda del autor como presidenta de la entidad, ha defendido que el autor de Carnaval fallecido en mayo de 2019, con respecto a la sentencia de malos tratos dictada contra él, "cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida". (Leer más https://acortar.link/fQNrzT)