Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 28 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 28 de mayo hasta las 19 horas:

· Susana Díaz anima al PSOE a ser "proactivo en defender su honradez" y a "querellarse contra la pandilla" de Leire Díez

La senadora socialista y exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz ha sostenido este jueves que el PSOE debe ser "proactivo en la defensa de su honradez", y no limitarse a "respetar" y a decir que se va a "colaborar con la Justicia", de modo que debería "querellarse contra la impresentable" de la exmilitante Leire Díez y "toda esta pandilla" de personas investigadas en la causa que indaga la creación de una presunta trama en el seno del PSOE para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido. (Leer más https://acortar.link/q6PUjk)

· PP-A cuestiona que Montero recoja su acta por "interés judicial": "¿Quiere ser aforada en el Congreso o en Andalucía?"

El portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha puesto en duda este jueves que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, vaya a recoger su acta de diputada en la cámara andaluza tras las elecciones del 17 de mayo. "Al margen de los intereses políticos, hay otros intereses que nosotros vamos a decir claramente cuáles son y es si Montero quiere seguir aforada en el Congreso de los Diputados o prefiere seguir aforada por el Parlamento de Andalucía", ha asegurado en una atención a los medios de comunicación. (Leer más https://acortar.link/SSY0Q9)

· Gavira (Vox) reprocha a Moreno los "once días" sin un solo contacto "serio" desde el 17M: "No hay noticias del PP"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que ya hayan pasado "once días" de la celebración de las elecciones autonómicas y aún no haya habido "ningún contacto" entre ambos partidos, sobre todo, cuando el Parlamento de la XIII legislatura se tiene que constituir el 11 de junio. (Leer más https://acortar.link/0eIGQI)

· El PP rechaza una moción de Vox sobre "prioridad nacional" durante un bronco debate en el Ayuntamiento de Sevilla

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción sobre "prioridad nacional" que Vox ha presentado en el Pleno ordinario de este jueves, 28 de mayo, marcado en este punto del orden del día por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente. El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se ha limitado a decir que, si bien "hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española". (Leer más https://acortar.link/wcgrGC)

· Trabajadores de Santa Bárbara piden a Defensa garantizar la actividad en la planta: "Hay 500 familias en riesgo"

El Comité de Empresa de la Fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de Santa Bárbara han trasladado su "preocupación" por la situación de "más de 500 familias" que "ven amenazada su estabilidad" tras conocer la "parálisis" por parte del Ministerio de Defensa de los contratos marco para el mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus. (Leer más https://acortar.link/Gd8AGG)