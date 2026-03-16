Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 16 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 16 de marzo hasta las 19 horas:

· Adif retrasa al menos hasta final de abril el restablecimiento de la conexión ferroviaria directa por AVE Málaga-Madrid

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que en estos momentos se baraja "como mínimo" para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga "no antes de la última semana de abril"; una fecha que, ha advertido, es "una situación absolutamente provisional", que será actualizada cada 15 días. (Leer más https://acortar.link/4yx4Uz)

· Moreno ofrece "moderación y seriedad" ante las andaluzas tras el "castigo" en Castilla y León a quienes "bloquean"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para esta primavera, y tras ver cómo los ciudadanos "penalizan y castigan" a partidos que "bloquean", algo que, en su opinión, se acaba de ver en las elecciones celebradas este pasado domingo en Castilla y León, en las que el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha revalidado victoria con 33 procuradores, dos más de los conseguidos en la anterior cita electoral de 2022. (Leer más https://acortar.link/7capZU)

· El instructor del caso 'Mascarillas' de Almería acuerda tomar declaración a 43 investigados en la trama

El juez instructor del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' en la contratación a través de la Diputación Provincial de Almería, ha acordado tomar declaración a los 43 investigados que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que concreta las pesquisas por supuestos amaños de contratos. (Leer más https://acortar.link/72Nqgw)

· El Gobierno andaluz aprobará este miércoles en Huelva las ayudas a pymes y autónomos afectados por el tren de borrascas

El Consejo de Gobierno andaluz celebrará el próximo miércoles, 18 de marzo, su habitual reunión semanal en Huelva, y allí va a aprobar las ayudas diseñadas por la Junta para trabajadores autónomos y pymes afectados por el 'tren de borrascas' que asoló a Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero. (Leer más https://acortar.link/JPvJJg)

· Detenida una joven acusada de maltrato a su bebé de dos años en un parque de Granada

La Policía Local de Granada ha detenido a una mujer de 29 años por supuesto maltrato a su bebé de dos años cuando estaba en el Parque Federico García Lorca, en el entorno del centro de la capital granadina, tras observar varios ciudadanos que habría levantado a la niña "en peso del cabello para posteriormente zarandearla y golpearla en reiteradas ocasiones". (Leer más https://acortar.link/0N7yDL)