Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 20 de abril hasta las 19 horas:

· La Comisión Europea defiende que el TJUE es "manifiestamente incompetente" para pronunciarse sobre el caso ERE

La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al considerar que "el TJUE es manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense. (Leer más https://acortar.link/SVBDr4)

· Montero acusa al PP de citarla en el Senado para "apartarla" de la campaña andaluza por intereses electorales

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al PP de utilizar su comparecencia este lunes en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales". "Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria, algo que ha repetido al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación. (Leer más https://acortar.link/p1IQ7Y)

· El juzgado que investiga el caso Adamuz cita a los tres peritos designados más de dos meses después del siniestro

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, ha acordado la designación de tres peritos para la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos. El juzgado los ha citado este martes en sede judicial. (Leer más https://acortar.link/2XVQVP)

· La líder de Podemos Andalucía apoya a Maíllo para pasar "del acuerdo de Viernes Santo al Domingo de Resurrección" el 17M

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha expresado su apoyo al candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para que después del acuerdo del Viernes Santo, el 17 de mayo, día de las elecciones autonómicas, "llegue el Domingo de Resurrección" y "resurja una izquierda fuerte para trabajar por todos los andaluces" porque no se puede "aguantar" otro gobierno del PP-A. (Leer más https://acortar.link/JSyBbi)

· Admite haber matado y enterrado bajo hormigón a su mujer en una nave de Málaga: "Me cegué"

El acusado de supuestamente matar a su mujer y mantener enterrado seis meses el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono de Málaga en marzo de 2022 ha admitido los hechos y ha asegurado que actuó contra la víctima en un "arrebato", además de insistir en que luego no planeó qué hacer con el cadáver. "Estaba cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado", ha dicho. (Leer más https://acortar.link/pFkMZB)