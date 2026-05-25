Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 25 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 25 de mayo hasta las 14 horas:

· Moreno insiste en "gobernar en solitario" y "espera iniciar" las negociaciones con Vox "esta semana o la próxima"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha insistido en su idea de "gobernar en solitario" tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó los comicios con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. Asimismo, ha afirmado este lunes que "aún no han comenzado" las negociaciones con Vox de cara a una posible investidura, aunque ha asegurado que "espera iniciar" las conversaciones con la formación "esta semana o la próxima". (Leer más https://acortar.link/BTnTMa)

· El incendio de Almonte (Huelva) está "confinado" y se estudian alternativas para el regreso de hermandades

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que el incendio declarado este domingo en el paraje Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva) "está confinado entre las arenas y las marismas sin potencial de salida" pero se buscan alternativas para el regreso de las hermandades afectadas. (Leer más https://acortar.link/w9WtnI)

· La Virgen del Rocío vuelve a su altar a las 13.05 horas tras diez horas por la aldea

La Virgen del Rocío ha vuelto a su altar a las 13,05 horas de este Lunes de Pentecostés, tras atravesar a las 12,56 horas el dintel de la Ermita de cara a sus fieles y después de recorrer durante diez horas la aldea, en Almonte (Huelva). Un recorrido que ha realizado en un tiempo parecido al del año pasado, cuando salió a las 02,42 horas y regresó a su templo a las 12,32 horas --ambas más cortas que la procesión de 2024, cuando salió a las 02,56 y culminó a las 14,19 horas--. (Leer más https://acortar.link/W7OXN9)

· Asociación de Víctimas de Adamuz pide la dimisión de Puente y del presidente de Adif: "Daría algo de paz"

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por el accidente ferroviario de Adamuz, que provocó el fallecimiento de 46 personas y decenas de heridos. (Leer más https://acortar.link/8Trot8)

· Desalojado de madrugada un hotel en el centro de Málaga por un incendio en la planta baja

El incendio en la planta baja de un hotel en el centro de Málaga en la madrugada de este lunes 25 de mayo ha obligado al desalojo del establecimiento al completo sin que por el momento se hayan producido daños personales, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El fuego se ha iniciado sobre las 01.26 horas cuando los testigos han alertado de llamas en los bajos del hotel ubicado en la calle Cerrojo. (Leer más https://acortar.link/pbykN4)