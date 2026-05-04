Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 4 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 4 de mayo hasta las 14 horas:

· Los candidatos vacían sus agendas para preparar el primer debate 'a cinco' de la campaña del 17M en RTVE

Radio Televisión Española (RTVE) celebra este lunes 4 de mayo el primer debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/8wwl42)

· Muere un hombre de 48 años tras caerle encima un tractor en una finca en Iznate (Málaga)

Un hombre de 48 años de edad ha fallecido en la tarde de este domingo 3 de mayo tras caerle encima un tractor en una finca de la localidad malagueña de Iznate, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/z2vzth)

· Asociación Víctimas Adamuz comparecerá el 25 de mayo en la Comisión de Investigación del Senado

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparecerá el próximo 25 de mayo en la Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado, e impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones. (Leer más https://acortar.link/rowRzn)

· Prisión provisional para un profesor de la sierra de Huelva acusado de tocamientos a varios alumnos

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para un profesor detenido por la Guardia Civil por varios presuntos delitos de agresión sexual, consistentes en tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba situado en la sierra de Huelva. (Leer más https://acortar.link/67v4Hv)

· Sierra Nevada cierra la temporada más dura con cerca de 900.000 esquiadores, un 3,9% más

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en la provincia de Granada ha cerrado este lunes con cerca de 900.000 esquiadores una de las temporadas invernales más duras de la historia reciente, en la que la adversa meteorología provocó el mayor número de días de cierre de la serie estadística (16) y causó daños en las instalaciones durante el mes de febrero que obligó a redoblar esfuerzos humanos y económicos para recuperar la estación para la segunda mitad de la campaña 2025/26. (Leer más https://acortar.link/arpX7f)