Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 4 de mayo a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 4 de mayo hasta las 19 horas:

· Pedro Sánchez regresará a la campaña andaluza del 17M con un acto el próximo sábado en La Línea (Cádiz) con Montero

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, regresará a la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17 de mayo el próximo sábado, día 9, cuando tiene previsto compartir con la candidata socialista a la Junta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, un acto en La Línea de la Concepción (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/3OIjvj)

· Los candidatos vacían sus agendas para preparar el primer debate 'a cinco' de la campaña del 17M en RTVE

Radio Televisión Española (RTVE) celebra este lunes 4 de mayo el primer debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/8wwl42)

· Muere un hombre de 48 años tras caerle encima un tractor en una finca en Iznate (Málaga)

Un hombre de 48 años de edad ha fallecido en la tarde de este domingo 3 de mayo tras caerle encima un tractor en una finca de la localidad malagueña de Iznate, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/z2vzth)

· Asociación Víctimas Adamuz comparecerá el 25 de mayo en la Comisión de Investigación del Senado

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparecerá el próximo 25 de mayo en la Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado, e impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones. (Leer más https://acortar.link/rowRzn)

· Los hoteles andaluces registraron el 82,1% de ocupación en el puente del 1 de mayo, 3,7 puntos más que en 2025

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han registrado durante el puente del 1 de mayo un grado de ocupación del 82,1% y 655.746 pernoctaciones, según los datos de la encuesta entre las empresas del sector realizada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Así, en 2026 la ocupación ha superado en 3,7 puntos porcentuales a la de este mismo puente del pasado año, que fue de cuatro días. En el puente de 2023, de tres días, el grado de ocupación se mantiene y se contabiliza una subida del 5,3% en el número de estancias hoteleras. (Leer más https://acortar.link/3eI98j)