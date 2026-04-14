Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 14 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 14 de abril hasta las 14 horas:

· PP-A podría renovar mayoría absoluta con hasta 57 escaños el 17M y el PSOE-A caería de 30 diputados según el Centra

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños, según el barómetro publicado este martes, 14 de abril, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a apenas un mes de los próximos comicios autonómicos. (Leer más https://acortar.link/uhhoJc)

· PSOE-A pide a la JEC que suspenda hasta después del 17M la cita de Montero en la comisión del Senado sobre la SEPI

El PSOE-A ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por supuesta "vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz" vinculado a los comicios autonómicos del 17 de mayo con la que, entre otras cuestiones, solicita que, "con carácter urgente, acuerde la suspensión de la comparecencia" de la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero, anunciada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). (Leer más https://acortar.link/HgiVMC)

· Andalucía suma cuatro asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse el crimen de Córdoba

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 64 años de Córdoba capital que fue asesinada a machetazos este pasado lunes a las puertas de su casa por su expareja, que ha sido detenido. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor. (Leer más https://acortar.link/rVO9fQ)

· El IPC sube al 3,3% en Andalucía en marzo, un punto más impulsado por el alza de los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,3% en Andalucía en marzo en tasa interanual, un punto por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida de marzo la tasa interanual suma dos meses de crecimiento en la región. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 1,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,2%. (Leer más https://acortar.link/2khvkk)

· Incautadas en Almería y Granada armas de guerra y 23 lanchas a una red de apoyo a mafias de tráfico de droga e migrantes

La Policía Nacional ha desmantelado dos organizaciones criminales con 24 detenidos --14 de ellos ya en prisión-- que operaban en Almería y Granada y que conformaban una macrorred que asistía a otras mafias dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes y de estupefacientes a la que se han intervenido hasta 23 embarcaciones, varias de ellas equipadas con potentes motores, así como "armas de guerra". (Leer más https://acortar.link/dGevw5)