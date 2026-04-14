Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 14 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 14 de abril hasta las 19 horas:

· PP-A podría renovar mayoría absoluta con hasta 57 escaños el 17M y el PSOE-A caería de 30 diputados según el Centra

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños, según el barómetro publicado este martes, 14 de abril, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a apenas un mes de los próximos comicios autonómicos. (Leer más https://acortar.link/uhhoJc)

· Óscar Puente pide explicaciones a Andalucía sobre la atención tardía del 112 en el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido a los responsables de las emergencias del 112 de Andalucía que den explicaciones sobre la tardanza en la prestación del servicio de atención a las víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero. (Leer más https://acortar.link/X5K6mG)

· Unas 8.000 personas pasan desde el sábado por el consulado de Marruecos en Almería ante la regularización extraordinaria

Unas 8.000 personas han pasado desde este sábado, 11 de abril, por el consulado de Marruecos en Almería para recabar la documentación necesaria ante la inminente regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, entre ella la relativa a la ausencia de antecedentes penales en el país de origen. (Leer más https://acortar.link/tTc6VQ)

· Andalucía suma cuatro asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse el crimen de Córdoba

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 64 años de Córdoba capital que fue asesinada a machetazos este pasado lunes a las puertas de su casa por su expareja, que ha sido detenido. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor. (Leer más https://acortar.link/rVO9fQ)

· El IPC sube al 3,3% en Andalucía en marzo, un punto más impulsado por el alza de los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,3% en Andalucía en marzo en tasa interanual, un punto por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida de marzo la tasa interanual suma dos meses de crecimiento en la región. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 1,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,2%. (Leer más https://acortar.link/2khvkk)