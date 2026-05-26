Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 26 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 26 de mayo hasta las 19 horas:

· El incendio de Doñana afecta a 400 hectáreas "de enorme valor ecológico", según la Estación Biológica

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su "preocupación" por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que "afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad. (Leer más https://acortar.link/4oI61D)

· Gavira (Vox) ve a Moreno "decidido a meter en un lío a los andaluces por no querer escuchar lo que han votado"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este martes que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "al final, está decidido a meter en un lío a los andaluces" por "no querer escuchar lo que han votado". (Leer más https://acortar.link/Rh484D)

· Feijóo: "Los andaluces han dicho con claridad que quieren presidente a Moreno con el PP como partido de gobierno"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este martes que, en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, los andaluces dijeron con "claridad" que quieren que Juanma Moreno siga como presidente de la Junta y el PP-A "como partido de gobierno". (Leer más https://acortar.link/D2JYmJ)

· La Junta abrirá expediente sancionador al Irlandesas Loreto por el caso Sandra Peña pese al archivo de la querella

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha detallado que abrirá un expediente sancionador al Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla en el marco del caso de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro. (Leer más https://acortar.link/J5fGys)

· PSOE-A defiende que el "foco" debe estar ahora en Moreno y que Montero mantiene "agenda intensa": "No está desaparecida"

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha defendido este martes que, tras el resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, el "foco" le corresponde tenerlo ahora al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, así como ha señalado que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "no está desaparecida" y mantiene una "agenda intensa" en esta comunidad. (Leer más https://acortar.link/pmwC2c)