Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 2 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 2 de junio hasta las 14 horas:

· Montero se acreditará como parlamentaria andaluza el 11 de junio y urge a Moreno a "mover ficha" para la investidura

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que recogerá su acta como parlamentaria andaluza el próximo día 11 de junio --cuando está convocado el pleno de constitución del Parlamento de la XIII legislatura--, y ha apremiado al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a "mover ficha" para ser investido de nuevo, ya que "le corresponde" al haber ganado las elecciones del pasado 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/QYqmEd)

· Andalucía no irá a reuniones bilaterales sobre financiación y pide un nuevo modelo "no diseñado por el independentismo"

El Gobierno andaluz en funciones ha anunciado este martes que no acudirá a reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica y ha urgido al Gobierno a retirar su propuesta para presentar un modelo "no diseñado por el independentismo", según la consejera de Economía y Hacienda en funciones, Carolina España. (Leer más https://acortar.link/aJfJ2e)

· Raquel Martínez dimite como líder de Podemos Andalucía y lamenta no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha comunicado al Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano de decisión del partido, su dimisión del cargo y ha lamentado no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea para "todo aquello con lo que me comprometí" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024. (Leer más https://acortar.link/aOjffy)

· Defensa desaloja un centro de formación en San Fernando (Cádiz) por una plaga de chinches

El Ministerio de Defensa ha desalojado el centro de formación dos de San Fernando (Cádiz) debido a una plaga de chinches. Los alumnos han sido enviados a sus domicilios y podrán seguir la formación on line mientras se habilita otro centro para su alojamiento. (Leer más https://acortar.link/bElUCv)

· La Junta aguardará a que Carboneras anule la licencia del Algarrobico para abordar con el Estado su demolición

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha decidido esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) anule a través de su Pleno la licencia del hotel de El Algarrobico para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (Leer más https://acortar.link/uoncCg)