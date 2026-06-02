Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 2 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 2 de junio hasta las 19 horas:

· Muere el consejero andaluz de Universidad en funciones José Carlos Gómez Villamandos a los 63 años

El actual consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes, 2 de junio, en Córdoba a los 63 años de edad víctima de una enfermedad que padecía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz. (Leer más https://acortar.link/i2yZqL)

· Montero se acreditará como parlamentaria andaluza el 11 de junio y urge a Moreno a "mover ficha" para la investidura

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que recogerá su acta como parlamentaria andaluza el próximo día 11 de junio --cuando está convocado el pleno de constitución del Parlamento de la XIII legislatura--, y ha apremiado al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a "mover ficha" para ser investido de nuevo, ya que "le corresponde" al haber ganado las elecciones del pasado 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/QYqmEd)

· Andalucía no irá a reuniones bilaterales sobre financiación y pide un nuevo modelo "no diseñado por el independentismo"

El Gobierno andaluz en funciones ha anunciado este martes que no acudirá a reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica y ha urgido al Gobierno a retirar su propuesta para presentar un modelo "no diseñado por el independentismo", según la consejera de Economía y Hacienda en funciones, Carolina España. (Leer más https://acortar.link/aJfJ2e)

· Raquel Martínez dimite como líder de Podemos Andalucía y lamenta no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha comunicado al Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano de decisión del partido, su dimisión del cargo y ha lamentado no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea para "todo aquello con lo que me comprometí" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024. (Leer más https://acortar.link/aOjffy)

· Muere un bañista de 80 años en una playa de Almuñécar (Granada)

Un bañista de 80 años ha fallecido en la tarde de este martes en la playa Puerta del Mar de la localidad granadina de Almuñécar, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. (Leer más https://acortar.link/hKxWoR)