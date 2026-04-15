Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 15 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 15 de abril hasta las 14 horas:

· Víctimas de Adamuz trasladan ante el Congreso su "vergüenza dolorosa y corrosiva" hacia la clase política

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se ha concentrado este miércoles ante el Congreso de los Diputados en Madrid, donde sus portavoces han leído un manifiesto en la que trasladan su "vergüenza dolorosa y corrosiva" hacia la clase política, denunciando que se les intenta silenciar y utilizar como "arma arrojadiza". (Leer más https://acortar.link/LJa5fX)

· Andalucía lamenta que la regularización de migrantes se haga por un motivo "más electoral que humanitario"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado este miércoles el proceso de regularización de miles de migrantes como una "medida precipitada" cuyo objetivo es, a su juicio, "más electoral que humanitario". Además, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya "consensuado" con "el principal partido de la oposición --PP--" esta iniciativa, e incluso que no haya contado con la UE. (Leer más https://acortar.link/DXm1LX)

· Detenido en Cádiz por explotar a migrantes en locales de comida rápida a los que cobraba hasta 8.000 euros por contrato

La Policía Nacional ha detenido a un empresario propietario de varios establecimientos de comida rápida tipo kebab en cuatro municipios de la provincia de Cádiz acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. El detenido exigía entre 6.000 y 8.000 euros a migrantes en situación irregular a cambio de facilitar el arraigo en España y un contrato de trabajo con el objetivo de obtener la regularización administrativa. (Leer más https://acortar.link/3TSWCS)

· Feijóo abre la precampaña de las elecciones andaluzas con un acto junto a Moreno el domingo en Córdoba

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará el domingo 19 de abril en Córdoba, junto al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en un acto con alcaldes del partido de todas las provincias, que se enmarca en la precampaña por los comicios autonómicos del 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/9NIQFl)

· Condenado en Sevilla a 66 años de cárcel por engañar a una veintena de niñas en redes para obtener contenido sexual

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a algo más de 66 años de cárcel por fingir ser un chico bajo nombres falsos en redes sociales para "engañar" a unas veinte chicas menores de edad, de entre trece y dieciséis años, para que le facilitasen vídeos y fotografías de índole sexual, entre ellas de sus partes íntimas, en ropa interior o de partes de su cuerpo sin ropa. (Leer más https://acortar.link/NnnNsP)