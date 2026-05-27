Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 27 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 27 de mayo hasta las 14 horas:

· La Audiencia Nacional imputa a Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, la malagueña Ana Fuentes, en el 'caso Leire Díez'

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del partido, la malagueña Ana Fuentes, en la causa en la que ya investiga a la exmilitante socialista Leire Díez e indaga en si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales sobre la formación. (Leer más https://acortar.link/ZTuTA6)

· Cuatro heridos por arma de fuego en un ajuste de cuentas entre clanes en Huelma (Jaén)

Cuatro personas heridas por arma de fuego es el balance provisional del ajuste de cuentas que han protagonizado en Huelma (Jaén) dos clanes rivales. Según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, todo ocurría pasadas las 12 de la noche cuando miembros de un clan, procedentes de Almería, llegaban hasta Huelma para supuestamente ajustar cuentas a los miembros del conocido como clan de los Saúles. El origen de todo, un homicidio ocurrido el año pasado en Adra (Almería). (Leer más https://acortar.link/slm7Rt)

· Cien bomberos forestales trabajan en Doñana para la extinción del incendio tras su estabilización

Un total de cien bomberos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan este miércoles para conseguir el control y extinción del incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que quedó estabilizado a las 22,15 horas del martes. Así, según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, de momento no se prevé la incorporación de medios aéreos al encontrarse estabilizado. (Leer más https://acortar.link/oeEQwb)

· Las universidades andaluzas harán "barridos selectivos" y usarán detectores para evitar el uso de IA para copiar en la PAU

Las universidades públicas de Andalucía en coordinación con la Junta de Andalucía han determinado que, para "articular de la manera más garantista posible" la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo "barridos selectivos" para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la Inteligencia Artificial. (Leer más https://acortar.link/X4pmYD)

· La Armada Real Tailandesa encarga a Airbus dos aviones C295 que se montarán en Sevilla

La Armada Real Tailandesa ha comprado a Airbus dos aviones C295 con el objetivo de mejorar su transporte, lo que que permitirá llevar a cabo misiones de vigilancia, búsqueda y rescate, además de operaciones logísticas para el país asiático. Los aviones se montarán en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Sevilla y la primera entrega está prevista para finales de 2028. (Leer más https://acortar.link/F5LUG8)