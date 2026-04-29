Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 29 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 29 de abril hasta las 14 horas:

· La Junta sube el tono por Adamuz y exige la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif y de Puente si no se producen

El Gobierno andaluz ha solicitado este miércoles las dimisiones tanto del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, como del presidente de Adif, Pedro Marco, tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero que se saldó con 46 fallecidos, y ha considerado que si éstas no se producen, ni tampoco son cesados, quien debería dejar su puesto es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Leer más https://acortar.link/JiCSl8)

· Montero cree que Aldama no tiene "nada" que probar contra ella pero se la tiene "jurada" por haber ido a la cárcel

La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero ha señalado que está "absolutamente tranquila" de cara a la declaración que, este miércoles, prestará el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, porque no tiene "nada" que pudiera probar alguna implicación de ella en los asuntos que se investigan, si bien el acusado se la tiene "jurada" porque la culpa de haber ido a la cárcel tras una "inspección de hacienda". (Leer más https://acortar.link/nm72K7)

· Caso ERE: El juez procesa a siete ex altos cargos de la Junta por ayudas de 54 millones a Boliden Apirsa

El magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta habría concedido por un importe total de 54.279.986,16 euros a la empresa Boliden Apirsa S.L. y a su colectivo de extrabajadores. (Leer más https://acortar.link/WyulaO)

· Sindicatos critican ante San Telmo el "colapso" del sistema de dependencia y exigen una "respuesta urgente" de la Junta

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO se ha movilizado este miércoles ante el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo el lema 'La atención a la dependencia es un derecho', para recriminar la "situación crítica" del sistema de atención a la dependencia en la comunidad autónoma y para exigir una "respuesta urgente" por parte de la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/C60yG0)

· El sector de la pesca artesanal de Cádiz lamenta que el reparto de cuota de atún los aboca a la desaparición

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) ha mostrado su preocupación por la nueva regulación de la pesca del atún rojo anunciada por el Gobierno de España, manifestando que en el caso de la flota del Estrecho, "que tenía poca cuota", la subida que tienen "es tan mínima que no le da para seguir viviendo", mientras que al sector artesanal los aboca a la desaparición. (Leer más https://acortar.link/rzkPn5)