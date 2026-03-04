Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 4 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 4 de marzo:

· Andalucía confía en que la "amenaza" de Trump "no se materialice": "EEUU debe seguir siendo aliado comercial"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha confiado este miércoles en que la "amenaza" de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España "no se materialice" porque "Estados Unidos ha sido y tiene que seguir siendo un aliado preferente de Andalucía en material comercial". (Leer más https://acortar.link/i3UeG3)

· El alcalde de Rota resalta la importancia de la base para EEUU y habla de "normalidad" ante el conflicto en Irán

El alcalde de Rota (Cádiz), Javier Ruiz Arana (PSOE), ha destacado este miércoles la importancia que tiene la base naval para Estados Unidos, considerando que tiene "muchas ventajas con respecto a otras ubicaciones" y que "no cabe en ningún tipo de lógica o de sentido común" el pensar en un planteamiento que suponga el retirar esta base de su posición actual, manifestando además la "normalidad" existente en la localidad ante el conflicto bélico en Irán. (Leer más https://acortar.link/i3UeG3)

· El sector del aceite de oliva ve una nueva "piedra" en el conflicto en Irán y pide prudencia ante la amenaza de Trump

El sector oleícola de Andalucía está pendiente de los posibles efectos del conflicto en Oriente Medio. Una nueva "piedra" para el sector que va a encarecer los costes de producción, a lo que se podrían sumar perjuicios en exportación de consumarse la amenaza de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España, que ya causa "incertidumbre". (Leer más https://acortar.link/i3UeG3)

· Pedro Sánchez rendirá homenaje este viernes en Huelva a las víctimas de Adamuz al inicio de la cumbre con Portugal

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rendirá homenaje este viernes, 6 de marzo, en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense, después de que se pospusiera el homenaje de Estado previsto para el 31 de enero al trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir. (Leer más https://acortar.link/i3UeG3)

· La Policía localiza en Marbella el primer 'narcozulo' e interviene armas de guerra en Algeciras

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer 'narcozulo' con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. "Es el primer 'narcozulo' localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas". (Leer más https://acortar.link/8sPlXr)