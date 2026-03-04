Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 4 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 4 de marzo hasta las 19 horas:

· El alcalde de Rota resalta la importancia de la base para EEUU y habla de "normalidad" ante el conflicto en Irán

El alcalde de Rota (Cádiz), Javier Ruiz Arana (PSOE), ha destacado este miércoles la importancia que tiene la base naval para Estados Unidos, considerando que tiene "muchas ventajas con respecto a otras ubicaciones" y que "no cabe en ningún tipo de lógica o de sentido común" el pensar en un planteamiento que suponga el retirar esta base de su posición actual, manifestando además la "normalidad" existente en la localidad ante el conflicto bélico en Irán. (Leer más https://acortar.link/i3UeG3)

· Moreno percibe en Bruselas que España está "aislada" en Europa y teme la repercusión en Andalucía de la amenaza de Trump

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado este miércoles de la "repercusión" que tendrá para "todos los ámbitos de la economía andaluza", incluidas "las clases medias y trabajadoras", la "amenaza" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto de Oriente Medio y ha advertido de que ha percibido durante sus contactos en Bruselas que España "se ha quedado aislada del grupo de los grandes países" de la Unión Europea (UE) por este posicionamiento. (Leer más https://acortar.link/2XGUqx)

· Pedro Sánchez rendirá homenaje este viernes en Huelva a las víctimas de Adamuz al inicio de la cumbre con Portugal

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rendirá homenaje este viernes, 6 de marzo, en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense, después de que se pospusiera el homenaje de Estado previsto para el 31 de enero al trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir. (Leer más https://acortar.link/i3UeG3)

· Heridos dos guardias civiles en Cabo de Gata (Almería) tras un golpe de mar al salir al encuentro de 'narcolanchas'

Los dos agentes de la Guardia Civil que han resultado heridos este miércoles cuando se encontraban a bordo de la patrullera 'Río Jiloca' en Cabo de Gata (Almería) habrían sufrido un golpe de mar en la popa de la embarcación, que la dejó inutilizada, tras haber zarpado al encuentro de 'narcolanchas' que se refugian del temporal en la zona. (Leer más https://acortar.link/SbTANh)

· Localizado el cuerpo sin vida del universitario de 21 años desaparecido en Granada en el entorno del Campus de Cartuja

El cuerpo sin vida hallado este miércoles en un barranco en el entorno del Campus de Cartuja de la Universidad de Granada pertenece al joven universitario de 21 años que llevaba desaparecido desde el pasado martes, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. (Leer más https://acortar.link/oegfQp)