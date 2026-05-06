Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 6 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 6 de mayo hasta las 14 horas:

· Montero promete un plan ante la crisis energética por la guerra de Irán con cheques de 150-350 euros para familias

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha, "en cuanto el Gobierno" que aspira a presidir tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo "tome posesión, un Plan Andaluz de Protección ante la Crisis Energética derivada de la guerra de Irán", que incluirá la activación de "un cheque de poder adquisitivo de entre 150 y 350 euros, que se recibirá de manera casi automática, para familias con rentas medias y bajas, con una ayuda reforzada para los hogares más vulnerables y un complemento específico para quienes viven en municipios pequeños". (Leer más https://acortar.link/2X6nWj)

· Desalojados por orden judicial los trabajadores que protestaban en la grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días

Los dos operarios que protestaban subidos a una grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días al no ser contratados, argumentando que existen "listas negras" en el sector del metal, han sido desalojados en la tarde del martes, 5 de mayo, por orden judicial, según ha informado a los medios la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores. (Leer más https://acortar.link/9byf3M)

· Maíllo (Por Andalucía) promete "prohibir" la instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas en tierras agrarias

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha prometido este miércoles "prohibir la instalación" de plantas "fotovoltaicas, eólicas o solares" en tierras "cultivables", de forma que, en caso de llegar al Gobierno de la Junta de Andalucía tras el 17M, Por Andalucía solo permitirá estas instalaciones de forma "planificada" por la Junta y en "tierras baldías". (Leer más https://acortar.link/7hbrNJ)

· Un terremoto de magnitud 2,9 se deja sentir en el entorno de Padul (Granada)

La provincia de Granada ha registrado un terremoto de magnitud 2.9 que se ha dejado sentir poco después del mediodía de este miércoles en el entorno de la localidad de Padul. El teléfono único de emergencias 112 no tiene constancia de ningún tipo de daños materiales o personales en torno al suceso. (Leer más https://acortar.link/w5poUB)

· Amenaza de muerte a quien fue su médico en Sevilla tras forzar la puerta de su consulta: "Llorarás lágrimas de sangre"

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado de una nueva agresión a profesionales sanitarios. En esta ocasión, el episodio tenía lugar el pasado 28 de abril en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Macarena Norte, perteneciente al Hospital Universitario Virgen Macarena, donde un facultativo era objeto de "amenazas de muerte explícitas" por parte de una expaciente que intentó acceder por la fuerza a su consulta. (Leer más https://acortar.link/AI4Vy3)