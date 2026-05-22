Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 22 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 22 de mayo hasta las 14 horas:

· Hasta siete medios aéreos tratan de contener el incendio de Almería, que avanza por el calor y el viento

El incendio forestal declarado en los términos municipales de Almería y Huércal de Almería suma ya siete medios aéreos, entre ellos un helicóptero pesado desplazado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que buscan contener el avance de las llamas que afectan a una vasta área de matorral impulsado por el viento y las altas temperaturas de la jornada. (Leer más https://acortar.link/EilLNG)

· Desarticulada en Huelva una de las mayores redes de logística del narcotráfico con cuatro detenidos

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en Huelva, en una operación conjunta con agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, han desarticulado en Huelva una de las redes más activas dedicadas a proporcionar la logística necesaria a las embarcaciones semirrígidas de alta velocidad que realizan el transporte de la droga hasta las costas españolas procedente de Marruecos. Se han detenido a cuatro personas y una investigadas y se han intervenido 800 garrafas con 20.000 litros de combustible. (Leer más https://acortar.link/UCxOXX)

· El PSOE andaluz confía en que Zapatero dará "las explicaciones oportunas para ser absuelto" en el caso 'Plus Ultra'U

El parlamentario del PSOE-A y secretario de Organización del partido en Sevilla, Rafael Recio, ha trasladado este viernes su "confianza absoluta" en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dará "las explicaciones pertinentes y oportunas para ser absuelto" en el conocido como 'caso Plus Ultra' por el que se le investiga. (Leer más https://acortar.link/EilLNG)

· El investigado por el doble crimen de El Ejido (Almería) apuñaló a su mujer dos días antes del tiroteo

J.M.C.F., el hombre de 25 años de edad acusado de acabar a tiros con la vida de su madre y su padrastro en la barriada de El Canalillo de El Ejido (Almería) así como herir de gravedad a su bebé de siete meses, entre otros, en la noche del pasado lunes también habría apuñalado a su mujer en la cara dos días antes de los hechos. (Leer más https://acortar.link/EilLNG)

· Andalucía pide por carta al ministro evaluar el impacto de la anulación del registro de pisos turísticos y compensación

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Industria y Turismo para reclamar la convocatoria "urgente" de la Conferencia Sectorial de Turismo en el "plazo más breve posible" para abrir una "reflexión conjunta" sobre el "escenario" e "impacto económico, social y territorial" que ha generado la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único de pisos turísticos. (Leer más https://acortar.link/w5C0k2)