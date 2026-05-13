Cinco personas atendidas por los sanitarios en el incendio de una nave en Córdoba

Archivo - Policía Local y bomberos de Córdoba en una imagen de archivo. - SEIS - Archivo

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado afectadas en el incendio de una nave ocurrido en Córdoba capital este miércoles, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar pocos minutos antes de las 11,30 horas, cuando en ese momento, el teléfono 112 ha gestionado el primero de numerosos avisos en el que se solicitaba ayuda porque ardía una nave en la Calle Gonzalo Antonio Serrano, en el Polígono de Las Quemadas.

Así, el centro coordinador ha activado de inmediato a los bomberos, que han movilizado efectivos de las bases Central y del Granadal, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Cinco personas han sido evacuadas por los servicios sanitarios al Hospital Reina Sofía, según han confirmado fuentes del 061. Por su parte, los bomberos han indicado que el incendio ha quedado extinguido y ha afectado a la cubierta y a maquinaria que había en la nave.