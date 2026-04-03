'Cinema Campus 2026' ya tiene abierto el plazo de inscripción para su quinta edición, que se celebrará en Rute (Córdoba)

Cartel de 'Cinema Campus 2026'. - RECORD

CÓRDOBA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Cinema Campus 2026', una iniciativa organizada por la asociación Record con el apoyo de la Diputación de Córdoba, la ayuda del Ayuntamiento de Rute (Córdoba) y la colaboración de la Asociación Andaluza Mujeres Medios Audiovisuales (Aamma) tiene abierto hasta el 22 de abril el plazo de presentación de solicitudes para participar en la quinta edición de 'Cinema Campus', que se llevará a cabo en el municipio ruteño.

Según recogen las bases de la convocatoria, consultadas por Europa Press, 'Cinema Campus' está "dirigido a personas de cualquier género o edad", especialmente estudiantes de cine y audiovisual, guionistas, cineastas con o sin experiencia, entre otros, "que estén desarrollando un guion de cortometraje".

Así las cosas, de los proyectos recibidos, "se hará una selección final compuesta por ocho proyectos, que serán los que formarán parte del Campus (una persona por proyecto)", que tendrá lugar durante "tres jornadas en Rute (Córdoba) durante la última semana de mayo de 2026", en concreto los días 22, 23 y 24. Además, durante las semanas previas recibirán asesoramiento online para el desarrollo de sus proyectos.

En el transcurso del campus los seleccionados recibirán formación específica complementaria y, finalmente, presentarán sus proyectos durante la última jornada de trabajo. En esa última jornada se elegirá el mejor guion de esa edición y durante los meses siguientes se llevará a cabo el rodaje del mismo por una productora asignada por Record que irá rotando cada año.

Entre los requisistos se establece que los guiones presentados "pueden ser ficción o documental, aunque se dará prioridad a los proyectos de ficción", teniendo cada participante la oportunidad de enviar "dos proyectos como máximo". El guion puede estar escrito "por una o varias personas, pero sólo se invitará al campus a una persona por proyecto", aunque el resto del equipo podrá "formar parte de las actividades del campus" sin cubri sus gastos.

Igualmente, se establece que la historia debe desarrollarse "en un máximo de dos localizaciones" y el rodaje debe llevarse a cabo "total o parcialmente en el municipio donde tenga lugar la edición de ese año", por lo que en este caso sería Rute. Los guiones definitivos deberán tener una extensión "adecuada a la duración final del cortometraje: entre diez y doce páginas de guion (como máximo)".

Además, los proyectos "no están obligados a presentar una versión definitiva del guion en la fase inicial, pero en caso de ser seleccionados como finalistas deberán presentar una primera versión del guion antes del inicio del Campus". Las propuestas, señalan desde la organización "deben ser originales e inéditas" y "no pueden ser la adaptación de ninguna obra preexistente"

En este contexto, cabe señalar que quienes quieran optar a participar en el campus deben enviar un dossier en PDF a 'hola@reccord.es', antes del 22 de abril, incluyendo la sinopsis de la historia, incluyendo desenlace (250 palabras máximo); una memoria breve del proyecto; una descripción de las posibles localizaciones de la historia y un currículum cinematográfico o literario del autor con links a trabajos previos, además de copia del DNI del responsable del proyecto y la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada.

Los responsables de los ocho proyectos invitados contarán con todos los gastos cubiertos de alojamiento, manutención y desplazamiento Córdoba-Rute durante las tres jornadas de duración de Cinema Campus. Sin embargo, los gastos de viaje a Córdoba (en el caso de participantes que vengan fuera de la provincia) "correrán a su cargo".

La producción del proyecto ganador de esta edición correrá a cargo de Inania Studios, que recibirá 11.250 euros destinados a la producción del cortometraje durante los meses siguientes a la celebración del campus. Dicha dotación incluye 1.500 euros para el guionista, 1.750 euros para la distribución, que correrá a cargo de Distribution with Glasses, y los 8.000 euros restantes irán destinados a los gastos de preproducción, producción y postproducción del cortometraje y correrán a cargo de la productora.

Las bases completas se pueden consultar en 'https://cinemacampus.es/wp-content/uploads/2026/03/Bases-202...'.