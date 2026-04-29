La ciudad de Jaén acogerá durante este fin de semana 26 cruces de mayo y 15 procesiones infantiles

Archivo - Una cruz de mayo en Jaén/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acogerá durante este fin de semana 26 cruces de mayo, mientras que el viernes, 1 de mayo, un total de 15 procesiones infantiles recorrerán el centro de la ciudad.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, ha sido la encargada de informar de la celebración del concurso de las cruces de mayo que se desarrollará el sábado y domino, 2 y 3 de mayo.

La edil, acompañada por la directora regional de Relaciones Institucionales de Heineken España, Ada Bernal, y la presidenta de la asociación Lola Torres, Desiré Amaro, ha ha resaltado "la implicación total de asociaciones vecinales, cofradías, parroquias, hermandades y colectivos que cada año embellecen esos rincones con flores y ornamentación autóctona" para ofrecer la mejor imagen en patios, plazas, y fachadas.

Este concurso establece en sus bases unos premios que van desde los 700 euros para la cruz ganadora, pasando por un segundo premio dotado con 500 euros, el tercero valorado en 400 euros, y un cuarto premio de 300 euros. Asimismo también se da la posibilidad de obtener cuatro posibles accésit valorados en 150 euros cada uno.

El jurado visitará estas cruces a lo largo de estos dos días y valorará aspectos esenciales como la decoración natural de la Cruz, variedad floral, colorido, ornamentación y decoración de identidad jiennense. También se puntuará la originalidad y el aprovechamiento de los elementos existentes en el entorno.

Como en años anteriores, se ha preparado un enlace con las geolocalizaciones de las cruces para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas y hacer más accesible y visible su acceso.

La presidenta de la Asociación Lola Torres ha recalcaldo la particularidad de las cruces de mayo de la capital y ha subrayado que aunque esta tradición se celebra en muchos sitios "algo hace que las de Jaén, identitariamente, sean diferentes".

Por su parte, la directora regional de Relaciones Institucionales de Heineken España ha resaltado su apuesta por "mantener un vínculo estrecho y auténtico" con las comunidades en las que están presentes y con su cultura. "Celebraciones como las cruces reflejan el acento, la identidad y el carácter de Jaén, y para nosotros es un orgullo respaldar iniciativas que preservan y ponen en valor este legado cultural", ha afirmado Ada Bernal.

PROCESIONES

Como antesala a las cruces de mayo, este viernes, se celebrarán las procesiones infantiles. Según Espejo, se trata de "una de nuestras tradiciones más entrañables y una seña fundamental de relevo generacional".

En esta edición participarán 15 procesiones infantiles, cinco más que el pasado año, "lo que evidencia el crecimiento de esta iniciativa". Todos los grupos están integrados por menores de 18 años, que recorrerán distintos puntos de la ciudad hasta confluir en el itinerario oficial, con inicio en la calle Maestra y paso por la Plaza de la Audiencia.

Como novedad, el Patronato Municipal de Cultura ha impulsado una medida de apoyo destinada a incentivar la participación. Así, cada asociación o agrupación que cumpla con los requisitos establecidos, como desfilar con uniformidad y contar con acompañamiento musical interpretado por jóvenes, recibirá una ayuda directa de 120 euros.

La concejala ha agradecido a la Agrupación de Cofradías su colaboración y la implicación de todos los participantes y ha animado a la ciudadanía a acompañar estas procesiones. Por ello ha invitado, tanto a vecinos como visitantes, "a disfrutar de esta tarde tan especial, especialmente para los más pequeños, que son los protagonistas de esta tradición".