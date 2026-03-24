COAG-A manifiesta que el acuerdo comercial UE-Australia es una "traición" a los ganaderos andaluces

Archivo - Ganado de vacuno pastando. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha manifestado que el acuerdo de libre comercio firmado este martes en Canberra entre la Unión Europea y Australia es una "traición" a los ganaderos andaluces. Un acuerdo que llega en el "peor momento posible", con los costes de producción disparados por la guerra en Oriente Medio y un mercado interior saturado de concesiones comerciales previas.

Según ha informado COAG Andalucía en una nota, "el cordero que llegará congelado desde Australia esta Semana Santa habrá recorrido 17.000 kilómetros, puede haber sido engordado con hormonas prohibidas en Europa desde hace 35 años y habrá generado seis veces más emisiones que un lechal andaluz". Y, "va a competir en el mismo lineal con el nuestro", ha afirmado el responsable de Ovino de COAG, Antonio Punzano.

Por tanto, ha indicado que será "un mazazo directo a la ganadería andaluza". La comunidad tiene casi 1,8 millones de ovejas, más de 924.000 cabras y más de 499.000 cabezas de vacuno --que representan el 37,3% de las Unidades de Ganado totales de la comunidad--, según datos del Siggan 2023. "Tres sectores que quedan ahora directamente en el punto de mira".

De este modo, el acuerdo abre la puerta a 30.600 toneladas anuales de vacuno australiano --nueve veces más que la cuota actual-- y a 25.000 toneladas de ovino, producidas en un país donde están permitidas las hormonas de crecimiento prohibidas en Europa desde 1989 y donde el bienestar animal y la trazabilidad "no alcanzan ni de lejos los estándares exigidos aquí". De ahí que "les pidamos a nuestros ganaderos que cumplan cada norma, que asuman cada coste, que se adapten a cada exigencia de Bruselas". Y, luego "les plantamos en el mostrador de al lado un producto que no ha cumplido ninguna de esas reglas". Así, Punzano ha manifestado que "eso no es competencia. Es una tramp".

Por otro lado, la organización ha alertado de que "parte de esta carne llegará sometida a procesos de superenfriamiento --una congelación superficial-- pero se comercializará como fresca, sin que el consumidor pueda distinguirla claramente de la producción local". Por tanto, han exigido al Gobierno de España que deje de ser un espectador "pasivo" y actúe con "firmeza" ante las instituciones europeas para "frenar" este acuerdo.

Por último, "las explotaciones que cierran no vuelven a abrir. Y los pueblos que se quedan sin ganaderos no se recuperan con un comunicado de Bruselas", ha concluido Punzano.