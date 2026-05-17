El Colegio de la Abogacía de Córdoba acoge la exposición 'Mujer, raíz y vuelo' de la artista Eva Llamas

Obra de la artista cordobesa Eva Llamas. - EVA LLAMAS

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Córdoba acoge hasta el día 29 de mayo la exposición 'Mujer, raíz y vuelo', de la artista cordobesa Eva Llamas, un proyecto artístico que reúne más de una treintena de obras entre escultura mural, escultura exenta y pintura matérica.

Según destacan desde el Colegio, la muestra propone un recorrido simbólico y emocional por los procesos de transformación, identidad y autoconocimiento, tomando como punto de partida conceptos como la raíz, el tránsito, la memoria, la expansión o el cambio. El proyecto supone además una evolución natural de 'Desde mi interior', trabajo presentado por la artista en 2024 en el Palacio de Viana.

Uno de los elementos más singulares de la muestra es el diálogo directo entre las obras y el propio espacio que las acoge. La propuesta ha sido concebida específicamente para la sala de exposiciones del Colegio de la Abogacía, integrando en el discurso artístico los restos arqueológicos presentes en el edificio como símbolo de memoria, origen y permanencia.

En este sentido, la muestra se plantea como una conversación entre tiempos: el pasado material del lugar y el presente emocional de las obras. Esta interacción amplifica el sentido de la raíz como elemento común entre lo histórico y lo personal. La artista señala que este proyecto nace de "una continuidad vital y creativa" con su trabajo anterior.

Aunque el discurso parte de la experiencia femenina, la propuesta se plantea desde una perspectiva abierta y universal. Los procesos de transformación, búsqueda, impulso o repliegue forman parte de la experiencia humana en su conjunto, más allá del género.

MIRADA ÍNTIMA Y SIMBÓLICA

La obra de Eva Llamas se caracteriza por una mirada íntima y simbólica sobre el cuerpo, la emoción y la experiencia humana. A través de técnicas mixtas y un lenguaje contemporáneo de marcado carácter experimental, la artista combina elementos escultóricos, pintura, cerámica y materiales orgánicos, construyendo piezas donde la naturaleza, las flores y la materia viva se convierten en parte esencial de su identidad creativa.

Su trayectoria reciente incluye exposiciones individuales en el Palacio de Viana o la Sala Placituela de Frigiliana, así como participación en muestras y festivales en Córdoba, Málaga, Madrid y París. Asimismo, ha sido reconocida recientemente con el Premio Artes Plásticas 2025 de los IV Premios a la Cultura Memorial José María Toro Sánchez y con el tercer premio de escultura de la asociación andaluza cREA.

La exposición incorpora intervenciones florales de la artista invitada Ana Ruiz ('@a_petalada'), que prolongan algunas de las piezas pictóricas hacia lo orgánico y establecen un guiño a la tradición floral cordobesa del mes de mayo.

Con 'Mujer, raíz y vuelo', Eva Llamas presenta una propuesta que combina experiencia vital, investigación plástica y reflexión simbólica, invitando al espectador a recorrer un espacio donde la identidad se entiende como proceso continuo de transformación.

En concreto, la exposición podrá visitarse hasta el día 29 de mayo, de lunes a jueves, de 09,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,30 horas, y los viernes de 09,00 a 14,00 horas.