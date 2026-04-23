El Colegio de Médicos de Córdoba reconoce a quienes intervinieron en el accidente ferroviario de Adamuz

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba entrega los Premios Nacionales de Investigación en Atención Primaria, Atención Primaria en el ámbito rural, en Urgencias y Emergencias y en Otras Administraciones y reconoce a quienes intervinieron en Adamuz. - COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba ha entregado los quintos Premios Nacionales de Investigación en Atención Primaria, Atención Primaria en el ámbito rural, en Urgencias y Emergencias y en Otras Administraciones, con la colaboración de AMA Entidad Aseguradora, la Fundación Kutxabank y el Hospital Cruz Roja de Córdoba, a la vez que ha tenido un reconocimiento con quienes intervinieron en el accidente ferroviario de Adamuz, el domingo 18 de enero, que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según ha informado la entidad, se ha reconocido a los vecinos del municipio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los profesionales sanitarios y a todos los que intervinieron en el accidente, siendo "un reconocimiento a su compromiso ejemplar, su humanidad y su incansable labor en auxilio de las víctimas".

Además, el Colegio de Médicos de Huelva, provincia en la que residían el mayor número de víctimas, también ha querido reiterar su "gratitud" a estos mismos.

En cuanto a los premios, los trabajos recibidos en esta convocatoria abarcan una amplia diversidad geográfica, con participación destacada de centros andaluces --especialmente de provincias como Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla--, así como contribuciones de otros puntos de España como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Canarias o Galicia, entre otros.

Asimismo, se incluyen estudios multicéntricos de ámbito nacional con la participación de numerosos hospitales y centros de investigación. Destaca de manera especial la provincia cordobesa, que cuenta con una presencia muy relevante tanto en trabajos de ámbito local como en estudios multicéntricos nacionales.

LOS PREMIOS

Se han convocado en esta edición cuatro modalidades de premios, siendo premiados por los distintos jurados conformados por especialistas, en publicaciones científicas en el ámbito de la Atención Primaria en general a 'Expectativas de personas con Trastorno Mental Grave y sus Cuidadores en torno a las Habilidades Comunicacionales de los Médicos de Familia: una aproximación cualitativa en España', un Estudio cualitativo publicado en BJGP Open "que a partir de entrevistas semiestructuradas, identifica demandas claras de escucha activa, empatía, lenguaje comprensible, continuidad asistencial y mayor implicación del profesional en la atención integral".

En la modalidad para publicaciones científicas en el ámbito de Atención Primaria en el medio rural --en núcleos de menos de 30.000 habitantes-- el trabajo premiado ha sido 'Experiencias sociales y necesidades de salud de los pacientes con enfermedades mentales graves y sus cuidadores durante el primer año de la pandemia de Covid-19 en España'. Los resultados obtenidos muestran la necesidad de un modelo de atención sanitaria que favorezca la toma de decisiones compartida, potenciando la continuidad de los médicos de familia y la capacidad de comunicación con los psiquiatras.

El premio de la modalidad para publicaciones científicas en el ámbito de urgencias y emergencias, 'Short-term prognosis of polypharmacy in elderly patients treated in emergency departments: results from the EDEN Project'. Dicho proyecto pretende esclarecer diversos aspectos asistenciales, clínicos y organizativos sobre la atención prestada en urgencias a los pacientes mayores. Este proyecto analiza el impacto de la polifarmacia en la salud de los pacientes de edad avanzada atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios españoles.

La investigación revela que el consumo de múltiples fármacos no es solo una condición clínica, sino un factor de riesgo determinante en el pronóstico a corto plazo de estos pacientes. Los resultados subrayan una mayor probabilidad de revisitas, reingresos y complicaciones adversas tras acudir al hospital. Ante esta realidad, el estudio destaca la necesidad crítica de implementar y fortalecer protocolos de conciliación de medicación en los servicios de urgencias. Los investigadores proponen que una revisión exhaustiva del tratamiento puede evitar efectos secundarios graves y mejorar la seguridad del paciente frágil.

Y el premio de la modalidad para publicaciones científicas en el ámbito de Otras Administraciones ha sido para 'Prescripción del ejercicio físico aeróbico para la reducción del dolor en pacientes con fibromialgia: una revisión sistemática y metaanálisis'. El artículo aplica plenamente la perspectiva de género, abordando una patología con afectación mayoritariamente femenina. Ofrece una aplicabilidad clínica directa con pautas prácticas para reducir el dolor --síntoma más limitante--, mediante la prescripción del ejercicio físico aeróbico --'medicamento' universal, gratuito y sin efectos secundarios--, siguiendo el modelo FITT-VP, en pacientes con fibromialgia.