Colliers completa la adquisición de Ayesa Engineering, que mantiene su sede central en Sevilla

Archivo - Imagen de la sede central de Ayesa en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Colliers, empresa global de servicios profesionales y gestión de inversiones, ha completado la adquisición de Ayesa Engineering --con sede central en Sevilla-- una vez recibidas las autorizaciones por parte de las autoridades pertinentes. Colliers es una multinacional canadiense que cotiza en el Nasdaq y el Toronto Stock Exchange.

La operación impulsa su división de ingeniería, que se consolida como un actor global de primer nivel, ha informado la compañía en una nota. Colliers Engineering, que está especializada en servicios de diseño de ingeniería y gestión de proyectos, pasa así a tener operaciones en 23 países y cerca de 11.000 profesionales, al tiempo que fortalece su actividad en los ámbitos de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.

Ayesa Engineering, por su lado, confirma su sede central en Sevilla, ciudad de origen del grupo, donde potenciará su compromiso con el desarrollo del empleo cualificado y la actividad económica en el territorio. Al frente de la compañía se mantiene el equipo directivo, que contará con una participación accionarial, en línea con el modelo asociativo de Colliers.

El hasta ahora director de operaciones del grupo, Rosalío Alonso, dirige la nueva etapa como CEO de Ayesa Engineering. Junto a él, varios directivos pasarán a formar parte del modelo asociativo de Colliers. Jay Hennick, presidente y CEO de Colliers, destaca que "se trata de una adquisición estratégica, que refuerza de forma significativa la escala global de nuestro negocio de ingeniería, la resiliencia de nuestros resultados y pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de asociación".

En esta línea, añade que "en Colliers nos diferenciamos por nuestra capacidad para vincularnos a grandes operadores, con visión de largo plazo. Más de 700 de nuestros directivos y profesionales ya participan como socios en el negocio de ingeniería, lo que genera una fuerte vinculación, refuerza nuestra cultura emprendedora e impulsa la creación de valor. De cara al futuro, vemos una oportunidad significativa para acelerar el crecimiento en ingeniería, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones".

Elias Mulamoottil, director de Inversiones de Colliers y CEO de Ingeniería, afirma que "esta adquisición potencia nuestra capacidad para dar servicio a clientes en mercados estratégicos y de alto crecimiento en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el sur de Asia, al tiempo que eleva nuestro alcance técnico a nivel global. Esa experiencia se refleja en proyectos de gran relevancia desarrollados por Ayesa, como el diseño y la supervisión de la transformación del estadio Estadio Santiago Bernabéu; el diseño de cientos de plantas desaladoras e infraestructuras de distribución de agua en Arabia Saudí; o el diseño y la supervisión de varias líneas de metro en todo el mundo, incluido el Metro de Bogotá, en Colombia".

Por su parte, Rosalío Alonso, CEO de Ayesa Engineering, manifiesta que esta operación "representa una oportunidad excepcional para que nuestros profesionales se conviertan en accionistas relevantes del negocio, reforzando la estabilidad a largo plazo y nuestro compromiso con ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes. Además, nos permite aprovechar la sólida presencia de Colliers en Estados Unidos, Canadá y Australia, y beneficiarnos también de una trayectoria de más de 30 años impulsando el crecimiento de compañías internacionales y generando valor sostenible para todos sus grupos de interés".

Para esta transacción, Colliers ha contado con Alantra como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal; Ayesa ha contado con Baird y Arcano Partners como asesores financieros, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales.