La compraventa de viviendas en Andalucía cae un 6,5% tras empeorar su evolución interanual en marzo, hasta las 12.494

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Andalucía en marzo empeora y desciende un 6,5% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,2% a nivel nacional), hasta un total de 12.494 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 3,8% intermensual. A pesar de la caída, las 12.494 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en Andalucía, 11.474 se realizaron sobre viviendas libres y 1.020 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.229 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 9.265 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 19.322 operaciones sobre viviendas. Además de las 12.494 compraventas, 3.309 fueron herencias, 399 donaciones y 20 permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en Andalucía 32.045 fincas urbanas a través de 20.613 compraventas, 4.687 herencias, 690 donaciones, 43 permutas y 6.012 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.848 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.121 herencias, 2.485 compraventas, 143 donaciones, 6 permutas y 1.093 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5% seguida de Navarra, un 8,21% más, y La Rioja (+5,23%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco y Canarias con caídas del 15,39%, 11,58% y del 8,93%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

La compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el tercer mes del año, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de retrocesos después de que en enero y febrero bajara un 5% y un 0,5%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en marzo fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron un 10,2% interanual, hasta las 13.057 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,2%, hasta las 48.238 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.500 operaciones, un 1,6% menos que en marzo de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 10,4%, hasta un total de 3.795 transacciones.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), la compraventa de viviendas subió un 2,7% gracias al incremento de las operaciones sobre viviendas usadas, que aumentaron un 5,1%, frente al descenso en un 5,4% de las compraventas de viviendas nuevas.

En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 5,3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,8% sobre viviendas usadas.