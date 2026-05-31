Conciertos y festivales en Andalucía 2026: Más de cien citas este verano con Ricky Martín, Manuel Carrasco o Maroon 5

Archivo - El cantante Manuel Carrasco, durante un concierto. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se prepara para el arranque de la temporada de verano con más de un centenar de festivales y conciertos repartidos por toda la comunidad. Entre los artistas más destacados figuran Sting, Ricky Martin, Alejandro Sanz, David Bisbal, Manuel Carrasco, Maroon 5, Lola Índigo o La Oreja de Van Gogh.

Según una recopilación de Europa Press, en la provincia de Almería las primeras citas llegarán con Siente La Plaza. En la capital actuarán Lola Índigo el 6 de junio, Chayanne el 8 de julio, Antonio Orozco el 10 de julio, Galván Real el 11 de julio, Carlos Rivera el 18 de julio, Mónica Naranjo el 25 de julio y Raphael el 19 de septiembre. En Roquetas de Mar, dentro del mismo ciclo, estarán Manuel Turizo el 1 de agosto y Gente de Zona el 4 de agosto.

En julio llegará Puro Latino, los días 10 y 11, con artistas como Anuel AA, Myke Towers, Morad, Saiko, Juan Magán, Ñengo Flow, JC Reyes y Rvfv. Ya en agosto, Adra acogerá The Juergas Rock Festival, del 5 al 8. El broche final lo pondrá Cooltural Fest, en Almería capital, del 20 al 23 de agosto, con clausura el día 29. El cartel incluye a David Bisbal, Hombres G, Ana Torroja, Rigoberta Bandini, Lori Meyers y La Pegatina, entre otros.

En Cádiz, el Tío Pepe Festival de Jerez arrancará el 4 de julio con Raphael y se prolongará hasta el 14 de agosto con artistas como Antoñito Molina, Mónica Naranjo, The Corrs, Deep Purple o Valeria Castro. Por su parte, Bahía Sound, en San Fernando, reunirá a artistas como Abraham Mateo, Salistre, Raule y Álvaro de Luna, además del macrofestival Bahía Day, el 25 de julio, con Rigoberta Bandini, Xoel López y Carlos Ares.

En Chiclana, Concert Music Festival comenzará el 10 de julio con Malú, que acaba de lanzar su último disco, ‘Quince’. Durante julio y agosto pasarán por el escenario nombres como Sting, Carlos Rivera, Ara Malikian, Manuel Turizo, Chayanne o Lola Índigo, encargada de cerrar el festival los días 15 y 16 de agosto. En la capital gaditana, No Sin Música ofrecerá el 15 de agosto una de las últimas oportunidades de ver en directo a Love of Lesbian, tras anunciar su retirada. Además, el Estadio Mirandilla acogerá los conciertos de Los Delinqüentes el 4 de julio, Aitana el 12 de julio y Leiva el 18.

Además, en Sevilla, el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 reunirá en la Plaza de España algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional entre junio y julio. El festival arrancará el 4 y 5 de junio con Aitana, seguido de Marco Carola, Viva Suecia, Lola Índigo, Pablo Alborán, Los Delinqüentes, Kany García, Raphael, Charlotte de Witte, La Plazuela y Califato 3/4, Orgullo en la Plaza, Romeo Santos y Prince Royce, Isabel Pantoja, Dani Fernández, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Hombres G, Antonio Orozco, Juan Luis Guerra, Mora, Yandel, Marilyn Manson, Omar Courtz, Moby, Maroon 5, Rubén Blades, Fatboy Slim, Jamiroquai, The Prodigy y Sting, entre otros.

¿DÓNDE SE CELEBRARÁN LOS ÚLTIMOS CONCIERTOS DE MANUEL CARRASCO?

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá en junio y julio de 2026 una intensa programación de conciertos, con Alejandro Sanz el 6 de junio y Dani Martín el día 12. Manuel Carrasco ofrecerá cuatro fechas dentro de su gira ‘Salvaje desde la raíz’ los días 13, 14, 19 y 20 de junio. El 21 de junio será el turno de ‘La Reina del Flow en Concierto’, La Oreja de Van Gogh actuará el 26 de junio y El Último de la Fila cerrará el mes el 27 de junio con su gira 2026. En julio, el recinto acogerá el festival Puro Latino los días 3 y 4, y el 18 de julio el concierto de Don Omar. Además, en septiembre se celebrará una nueva edición de Noche en La Maestranza con artistas como Niña Pastori o Miguel Poveda.

En las tierras cordobesas, el Festival de la Guitarra celebrará su 45ª edición del 1 al 11 de julio con cerca de 25 conciertos. Entre los artistas destacados figuran Siloé, Love of Lesbian, Loquillo, Sanguijuelas del Guadiana junto a Aslándticos, Teddy Bautista, Vicente Amigo, Stanley Clarke N.4EVER y el homenaje ‘Paco de Lucía Legacy’. Además, Sergio Dalma actuará el 13 de junio en el Teatro de la Axerquía. Por otro lado, el recinto ferial de El Arenal acogerá del 19 de junio al 18 de julio la segunda edición de Córdoba Live, con conciertos de Hombres G, La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, Chayanne y La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits.

En Granada, la Plaza de Toros volverá a ser uno de los epicentros musicales del verano con el ciclo impulsado por Sabor Granada, que se prolongará hasta octubre y reunirá a artistas como Miguel Poveda, Dani Fernández, Pablo Alborán, Dani Martín, Sergio Dalma, Hombres G, Hijos de la Ruina y Melendi.

La ciudad también acogerá el ciclo 1001 Músicas de CaixaBank, con conciertos en espacios emblemáticos de la ciudad nazarí. Danny Ocean actuará el 7 de julio en la Plaza de Toros, Sting el 15 de julio en el mismo recinto, Zenet el 16 de julio en el Carmen de los Mártires, Revólver el 17 de julio en el Palacio de los Córdova y Jonny Marr el 23 de julio en el Teatro del Generalife.

En la Costa Tropical, Salobreña celebrará del 3 al 6 de julio el Salo Orgullo, con artistas como Rocío Saiz, Marta Sánchez, Miss Caffeina y Putochinomaricón. Además, Almuñécar volverá a ser referencia del jazz con la 39ª edición del Festival Internacional Jazz en la Costa, del 21 al 26 de julio, con figuras como Paquito D’Rivera y Roberto Fonseca.

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En Huelva, Las Noches del Foro volverá a llevar la música a La Rábida entre el 3 y el 24 de julio, con artistas como Bomba Estéreo, María Becerra y Yerai Cortés, además del concierto de Ricky Martin el 24 de julio en el Estadio Iberoamericano, único en España. En Matalascañas, el Doñana Music Experience se celebrará del 10 de julio al 16 de agosto con nombres como Antonio Orozco, Niña Pastori, Siloé, El Arrebato, Lola Índigo, Rosana y Pastora Soler.

En la Costa del Sol, el Starlite Occident de Marbella volverá a reunir entre junio y agosto a grandes artistas nacionales e internacionales. El ciclo arrancará el 19 de junio con Ozuna y contará con nombres como Niña Pastori, Lenny Kravitz, Alan Parsons, Maroon 5, Deep Purple, Rick Astley, Juan Luis Guerra, John Legend, Miguel Ríos, Beret, Manuel Turizo o Love of Lesbian, entre muchos otros.

Torremolinos acogerá el Puro Latino Fest los días 17 y 18 de julio con artistas como Farruko, Tito El Bambino, Anuel AA, JC Reyes y Juan Magán. En Fuengirola, el Marenostrum reunirá durante el verano a artistas como Beéle, Alejandro Sanz, Dani Fernández, Lola Índigo, Sting, Aitana, Pablo Alborán y La Oreja de Van Gogh. Además, Vélez-Málaga celebrará el Weekend Beach del 9 al 11 de julio con Myke Towers, Dellafuente y David Bisbal, entre otros.

Málaga también acogerá el 101 Music Festival Costa del Sol en la plaza de toros de La Malagueta durante junio y julio, con artistas como Valeria Castro, Fernandocosta, Lia Kali y Mónica Naranjo. A ello se suman el Brisa Festival, en el Puerto de Málaga del 23 al 25 de julio, con Amaia, La M.O.D.A., M-Clan, Siloé o Pignoise, y el Canela Party de Torremolinos, del 27 al 29 de agosto.

Por último, Jaén también contará este verano con una intensa agenda musical marcada por festivales como BluesCazorla (del 2 al 4 de julio), Un Mar de Canciones (del 9 al 11 de julio), Vértigo Estival (24 y 25 de julio), ImaginaFunk (31 de julio y 1 de agosto) y Etnosur (del 16 al 19 de julio).

Además, el ciclo FestMuve 2025 llevará a Úbeda en julio y agosto conciertos de Gente de Zona, La Plazuela, Sergio Dalma, Aitana, Miguel Poveda y El Arrebato. La música continuará con Sentir Baeza AOVE Fest (12 y 13 de junio) con artistas como Marlena o La M.O.D.A. Completan la agenda los conciertos de Vanesa Martín en Jaén capital (6 de junio) y Pablo López en Martos (22 de agosto).