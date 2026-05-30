Icónica Sevilla Fest prepara "más sorpresas" para esta edición y ya trabaja en 2027 y 2028 con artistas cerrados

Archivo - Ambiente en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, ha avanzado que la sexta edición del festival contará con "más sorpresas" en la Plaza de España durante los meses de verano y ha confirmado que la organización ya trabaja en las ediciones de 2027 y 2028, con varios artistas ya cerrados.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha repasado el cartel de esta edición, que arrancará el 4 y 5 de junio con Aitana y continuará con nombres como Marco Carola, Viva Suecia, Lola Índigo, Pablo Alborán, Los Delinqüentes, Kany García, Raphael, Charlotte de Witte, La Plazuela, Califato 3/4, Romeo Santos, Prince Royce, Isabel Pantoja, Dani Fernández, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Hombres G, Antonio Orozco, Juan Luis Guerra, Mora, Yandel, Marilyn Manson, Omar Courtz, Moby, Maroon 5, Rubén Blades, Fatboy Slim, Jamiroquai, The Prodigy o Sting, entre otros.

Con respecto al lema de esta edición, 'Volvamos a la Plaza', ha explicado que fue creado por el departamento creativo de Green Cow para reivindicar las plazas como espacios de encuentro y convivencia, porque "en la actualidad ves a mucha gente mirando el móvil y pasando de largo", ha lamentado. El festival ha logrado, según ha señalado, que "los sevillanos vuelvan a sentirse orgullosos de la Plaza de España" y recuperen un lugar ligado a muchos recuerdos de infancia y convivencia que "estaba abandonado".

Sobre la evolución del festival en sus seis ediciones, ha destacado que "el año pasado ya era lo que soñábamos cuando nació el proyecto: ser el evento musical de España con más asistentes", aunque ha reconcodio que actualmente están "abrumados" por el crecimiento y desconocen cuál puede ser el techo de Icónica. "El año pasado pensábamos que habíamos llegado al límite y este año llevamos un 58% más de entradas vendidas", ha señalado, asegurando que el festival "está sorprendiendo a todos".

Aun así, ha defendido que mantenerse en el nivel actual "ya sería algo muy positivo", aunque la organización seguirá trabajando para crecer sin perder calidad. "Queremos mantener los estándares tanto en la experiencia como en la producción técnica para que los grandes artistas sigan eligiendo Icónica", ha explicado.

"NUNCA VAMOS A ACCEDER A ARTISTAS CON GIRAS QUE NECESITEN ESTADIOS"

Además, ha avanzado que ya trabajan en las ediciones de 2027 y 2028, con varios grupos ya cerrados. No obstante, ha aclarado que el festival "nunca va a acceder a artistas que vengan con giras que necesiten estadios", ya que "aunque la Plaza de España puede albergar unas 40.000 personas, nosotros planteamos conciertos para unas 18.000, y queremos seguir en ese formato".

Sobre el cartel, Esteban ha defendido el carácter "ecléctico" del festival y ha asegurado que refleja la diversidad cultural de Sevilla. "Hemos sido de los primeros en mezclar en un mismo cartel a artistas como Prodigy, metal, electrónica, pop o hip hop, porque Sevilla también es eso", ha señalado. En este sentido, ha explicado que la programación busca "satisfacer todos los gustos" de una ciudad "muy diversa", lo que permite combinaciones tan llamativas como la de Marilyn Manson e Isabel Pantoja en una misma edición.

Además, ha reconocido que podrían diseñar un cartel "más rentable" apostando solo por artistas de menor riesgo, aunque ha insistido en que la filosofía del festival no responde únicamente a criterios económicos. "Hay artistas que quizá no sean tan beneficiosos, pero nos ayudan a construir un cartel del que nos sentimos orgullosos y que hace crecer la marca Icónica", ha afirmado. Así, ha subrayado que el objetivo es mantener una programación variada y para todos los públicos, alternando artistas consolidados con nuevas apuestas y distintos estilos musicales.

"ME HABRÍA ENCANTADO REUNIR A QUEEN O MICHAEL JACKSON CON ROCÍO JURADO"

En este contexto, el director de la cita ha reconocido que uno de los artistas que más ilusión le hacía llevar a la Plaza de España era Juan Luis Guerra, "uno de los nombres que más nos pedía la gente". También ha destacado la incorporación de Maroon 5, tras dos años de intentos, y de Robbie Williams, al que considera "un icono que no podía faltar" en el festival. Además, ha confesado su entusiasmo por recuperar a Prodigy tras "uno de los conciertos más potentes" de la edición de 2024. "Tener en el mismo cartel a Isabel Pantoja y, pocos días después, a Marilyn Manson es toda una declaración de intenciones", ha señalado. En esa apuesta por el eclecticismo, ha asegurado que le habría encantado reunir en Icónica a artistas como Queen o Michael Jackson junto a Rocío Jurado.

Sobre las sesiones posteriores con Endesa Music Session, ha explicado que desde el inicio quisieron crear "algo más que un concierto", incorporando postfiestas, espectáculos de luces y zonas de restauración. Además, ha avanzado que este año habrá "muchas sorpresas" porque la intención es convertir el recinto en "un espacio vivo en el que estén pasando cosas continuamente".

El festival también acogerá una cita especial por el Día del Orgullo con la celebración de 'Orgullo en la Plaza', que tendrá lugar el próximo 24 de junio y reunirá a artistas como Mónica Naranjo, Rebeca, Raúl, Papá Levante y Laura Gallego. Según ha explicado, la propuesta parte del Ayuntamiento de Sevilla y el objetivo inicial era que fuera un evento gratuito, aunque finalmente se ha establecido una entrada simbólica de 0,50 euros debido a la necesidad de cubrir el seguro de responsabilidad civil y controlar el aforo.

Por último, ha definido esta nueva edición como la de la "confirmación", al defender que "llevamos dos años siendo el ciclo que más entradas vende, pero ahora podemos situarnos como el evento musical en España con más asistentes". Así, se ha mostrado convencido de que esta evolución demuestra que "aquella idea que parecía una locura era en realidad un proyecto importante que ha llegado para quedarse".