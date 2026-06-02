El X Concurso de Microrrelato Ilustrado de la Universidad de Jaén ya tiene ganadores

Ganadores del X Concurso de Microrrelato Ilustrado, junto a organizadores y miembros del jurado. - UJA

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El X Concurso de Microrrelato Ilustrado de la Universidad de Jaén (UJA) ya tiene palmarés, empezando por la obra ganadora: '¿Cuándo llegamos?', un trabajo conjunto de Ernesto Ortega Garrido e Ignacio Gallego López, autores del texto y la ilustración, respectivamente.

El segundo premio ha recaído en 'Carta blanca', de Antonio Carrillo Sánchez, mientras que el tercero ha sido para 'Pregúntale a la I.A.', de Francisco Vila Guillén, según ha informado este martes la institución académica.

Por su parte, el Premio Alumnado de la UJA se ha concecido a 'Cuestión de perspectivas', presentado por Anna Giulia Cerón, y el Premio Especial del Público lo obtuvo 'Recuerdo glaseado', de Marta Guerrero Mancilla.

El anuncio de los ganadores de este certamen convocado por el Vicerrectorado de Cultura tuvo lugar el pasado viernes en el marco de la ya tradicional 'Sobremesa literaria', celebrada en el Edificio Zabaleta del Campus de Las Lagunillas.

La comisión evaluadora ha estado presidida por el director de Editorial Universitaria y Proyección de la Cultura, Javier Marín. Junto a él, integraron el jurado la coordinadora del concurso, María Pilar Cordovilla, profesora del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología; Ismael Amaro, profesor del Departamento de Patrimonio Histórico; Jesús Camacho, profesor del Departamento de Filología Española) y Manuel Correa, jefe del Servicio de Actividades Culturales de la UJA.

La 'Sobremesa literaria' consistió en la proyección y lectura en directo, por parte de sus propios autores, de los 34 microrrelatos ilustrados seleccionados de entre un total de 126 propuestas recibidas en esta convocatoria.

Con motivo de este décimo aniversario, la lectura estuvo precedida por la intervención 'on line' de ganadores de ediciones anteriores, quienes compartieron su experiencia y destacaron el impacto positivo que este reconocimiento tuvo en sus trayectorias.

Este concurso nació hace una década como un proyecto cultural coordinado por la profesora María Pilar Cordovilla, con el propósito de difundir la creación literaria y fomentar el debate y la reflexión intelectual entre la comunidad universitaria y la sociedad.

El éxito cosechado desde su primera edición lo ha convertido en "una cita anual imprescindible" dentro de la programación del Vicerrectorado de Cultura y cuenta con el respaldo económico del Consejo Social de la UJA, que financia los premios. Además, el certamen "ostenta el orgullo de ser el único de microrrelatos ilustrados a nivel nacional".

El concurso se engloba dentro de las actividades del Aula de Literatura de la Universidad de Jaén, un espacio dinámico que también da vida a los talleres de escritura organizados en colaboración con la Red Internacional de Universidades Lectoras, las quedadas lectoras y el Certamen Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández.

La ciudadanía puede disfrutar de las propuestas en la Sala de Exposiciones del Edificio Zabaleta, donde las obras finalistas permanecerán expuestas hasta el próximo 26 de junio.