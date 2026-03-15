ConFeafa impulsa un programa formativo para mejorar el cuidado a mayores con alzhéimer en el medio rural de Andalucía

Imagen de una persona mayor. - CONFEAFA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (ConFeafa) impulsará un programa formativo integral dirigido a mejorar el cuidado y la atención a personas mayores con alzhéimer u otras demencias en el medio rural andaluz.

Así lo ha anunciado la entidad en un comunicado, donde ha precisado que el proyecto se desarrollará en las ocho provincias de Andalucía y está orientado a fortalecer el ecosistema de cuidados en territorios rurales afectados por el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica, la escasez de servicios especializados o situaciones de brecha digital.

El proyecto 'FormAcción Alzheimer + Rural Andalucía' se enmarca en el Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y está cofinanciado por la Unión Europea y Fundación Mapfre a través de la convocatoria Ayudas +Rural 2025, dentro de las acciones orientadas a promover la inclusión social, la mejora de los servicios sociosanitarios y el apoyo a colectivos vulnerables en zonas rurales.

Así, la iniciativa plantea un "modelo formativo innovador y adaptado" a las características del medio rural, dirigido tanto a personas cuidadoras no profesionales -principalmente familiares- como a profesionales implicados en el circuito de la atención: personal sanitario de atención primaria, profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), farmacias comunitarias, servicios sociales y otros agentes comunitarios vinculados a los cuidados.

EL RETO DE LAS DEMENCIAS EN EL MEDIO RURAL

Por otro lado, ConFeafa ha afirmado que el envejecimiento demográfico y la dispersión territorial sitúan a muchas zonas rurales andaluzas ante un importante reto sociosanitario: el aumento de personas con demencia y la necesidad de garantizar cuidados adecuados cerca de su entorno habitual.

Ante esta realidad, el proyecto impulsado por ConFeafa busca reforzar el cuidado domiciliario y comunitario, mejorar las competencias de las personas que atienden a quienes viven con alzhéimer u otras demencias y facilitar una mayor coordinación entre los diferentes recursos sanitarios y sociales del territorio.

Entre los objetivos principales de esta iniciativa destacan la mejora de la formación y capacitación de las personas cuidadoras y profesionales implicados en la atención a las demencias; favorecer que las personas con alzhéimer puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible; reducir la sobrecarga de las familias cuidadoras y prevenir situaciones de soledad no deseada; e impulsar redes de colaboración entre servicios sanitarios, sociales y comunitarios en el ámbito rural.

FORMACIÓN ADAPTADA AL TERRITORIO

Asimsimo, la entidad ha explicado que el programa se desarrollará mediante una metodología "híbrida y flexible", combinando formación presencial, sesiones por videoconferencia y contenidos online a través de una plataforma educativa.

Además, el proyecto incorporará soluciones tecnológicas que faciliten la participación de personas cuidadoras que viven en municipios con dificultades de desplazamiento o en situación de brecha digital, mediante el empleo del equipamiento tecnológico que permitirá acceder a la formación desde espacios comunitarios o desde los propios hogares.

La formación se adaptará a los distintos perfiles implicados en el cuidado, con itinerarios específicos para personas cuidadoras familiares, profesionales sanitarios de atención primaria, personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), farmacias comunitarias, profesionales de servicios sociales y otros agentes comunitarios.

IMPLANTACIÓN EN TODA ANDALUCÍA

La operación se desplegará en municipios rurales de las ocho provincias andaluzas, tomando como referencia diferentes zonas básicas de salud, con el objetivo de adaptar el programa a las necesidades concretas de cada territorio.

El proyecto también pretende fortalecer el tejido asociativo en el medio rural, apoyando el desarrollo y consolidación de asociaciones de familiares de personas con alzhéimer (AFAs) y promoviendo la creación de nuevas entidades en municipios donde todavía no existe este tipo de apoyo comunitario.

Con esta iniciativa, ConFeafa pretende, según ha expuesto, "avanzar hacia un modelo de atención más coordinado y accesible para las personas con demencia y sus familias, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el medio rural y a reforzar las redes comunitarias del cuidado".

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2027 y forma parte de las acciones impulsadas en el marco del programa +Rural de la Fundación Mapfre, destinado a apoyar iniciativas que promuevan la inclusión social, el acceso a servicios y la mejora de las oportunidades en zonas rurales.