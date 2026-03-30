El Consejo Andaluz de Enfermería aborda con la Consejería de Sanidad reforzar la contratación y las especialidades. - CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERÍA

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE) ha mantenido una reunión de trabajo con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía el pasado viernes, 27 de marzo, en Sevilla, para abordar tres prioridades para la profesión y para el sistema sanitario público andaluz con la finalidad de abrir una agenda de trabajo con medidas prioritarias para reforzar la contratación y las especialidades.

Según ha informado el Consejo Andaluz de Enfermería en una nota, entre las prioridades se encuentran: mejorar la planificación y la calidad de la contratación enfermera de cara al periodo estival, avanzar en la implantación efectiva de las especialidades enfermeras y abrir vías de reconocimiento profesional y organizativo acordes con la formación, competencias y responsabilidad de la Enfermería.

De este modo, el Consejo Andaluz de Enfermería --que representa a más de 49.000 enfermeras andaluzas-- ha considerado "muy positivo" y "esencial" el compromiso de mantener un marco de diálogo y escucha permanente, en el que el consejero ha mostrado su apoyo "explícito" a la profesión de Enfermería, "ofreciendo su mano tendida y firme para seguir avanzando con las líneas planteadas", basadas en acuerdos concretos, desde una colaboración "leal y constructiva".

Ambas partes han coincidido en la "necesidad de reforzar la capacidad del sistema para retener talento enfermero, mejorar la estabilidad laboral y garantizar cuidados seguros y de calidad a la ciudadanía andaluza".

En este encuentro ha participado el Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería, encabezado por su presidenta, María del Mar García, quien igualmente preside el Colegio Oficial de Enfermería de Almería, acompañada por la consejera del CAE y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez; la consejera del CAE y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Granada, Raquel Rodríguez.

Además de la consejera del CAE y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, Patricia Mauri; el consejero y presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, Antonio Álamo; el consejero del CAE y presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco; el tesorero del CAE y presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez, y el secretario del CAE, Anselmo Menéndez.

Por parte de la Consejería, han estado presentes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García; la directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus; el director general de Personal del SAS, José Luis Sedeño; la directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Celia Fernández y el coordinador de Cuidados y Atención Sociosanitaria del SAS, Francisco de Borja López.

CONTRATACIÓN, ESPECIALIDADES Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

En relación con la contratación de verano, el Consejo Andaluz de Enfermería ha trasladado la importancia de anticipar la oferta de contratos, favorecer su formalización con antelación y promover una duración adecuada que permita cubrir no solo las necesidades derivadas de las vacaciones, sino también la creciente complejidad asistencial y la continuidad de los cuidados.

En esta línea, según ha expuesto el CAE, la Consejería se ha comprometido a estudiar fórmulas para adelantar la planificación de la contratación estival y analizar la posibilidad de incorporar criterios de duración y continuidad asistencial en aquellos dispositivos con mayor complejidad de cuidados. Por tanto, "Sanz ha subrayado como prioritario buscar las fórmulas, con el compromiso de agilizarlo en la medida de lo posible para que este año se adelante la oferta de los contratos de verano".

Asimismo, el Consejo Andaluz ha presentado el documento de consenso elaborado con sociedades científicas de especialidades enfermeras, que recoge un decálogo de medidas para avanzar en la implantación "efectiva, suficiente y homogénea" de las especialidades en Andalucía.

En este sentido, la Consejería ha acordado constituir un cauce técnico de análisis del documento presentado, con el objetivo de evaluar su desarrollo e integración progresiva en la planificación sanitaria andaluza, encontrando el respaldo firme por parte del consejero a la implantación de las especialidades enfermeras.

Por otro lado, otro de los asuntos abordados ha sido el reconocimiento profesional de las enfermeras como graduadas universitarias y "la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo que permita el acceso en igualdad de mérito y capacidad a puestos de liderazgo, gestión y responsabilidad, de acuerdo con la capacitación y experiencia acreditadas".

No obstante, ambas partes han coincidido en la conveniencia de revisar el marco de convocatoria y provisión de determinados puestos de gestión actualmente desempeñados por enfermeras, con el fin de dotarlos de "mayor seguridad jurídica, reconocimiento institucional y adecuación competencial".

Así, la reunión se ha enmarcado en una voluntad compartida de diálogo útil, orientado a resultados y centrado en reforzar el papel estratégico de la profesión enfermera dentro del sistema sanitario público andaluz.

Por último, el CAE ha reiterado su disposición a mantener una colaboración "leal, firme y constructiva" con la Administración sanitaria andaluza para impulsar medidas concretas que mejoren las condiciones profesionales de las enfermeras y, con ello, "la calidad, seguridad y continuidad de los cuidados que recibe la población".