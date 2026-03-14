El Consejo Audiovisual de Andalucía supera su 20 aniversario y consolida una red de medios para alfabetización mediática

Archivo - Imagen del Consejo Audiovisual de Andalucía para presentar la Red Andaluza de Entidades y Medios por la Alfabetización Audiovisual (RAEMAV). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha recogido en un informe un balance de su actividad en el pasado año 2025, en el que ha conmemorado el vigésimo aniversario de su puesta en funcionamiento, y en el que ha consolidado una red de alfabetización mediática.

Así se pone de relieve en el Informe anual del Consejo Audiovisual de Andalucía correspondiente al pasado año 2025, consultado por Europa Press tras su reciente publicación en el boletín oficial del Parlamento, y en el que el presidente de este organismo, Domi del Postigo, firma unas primeras páginas de presentación en las que subraya "la magnitud del reto que tiene por delante" tras superar su vigésimo aniversario, y que pasa por "posicionarse ante la necesidad de regulación del actual océano digital y de Inteligencia Artificial (IA)".

Al hacer balance del pasado 2025, Domi del Postigo destaca la iniciativa del CAA de ofrecer "un gran contenedor de herramientas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), con sello institucional y de libre acceso", la Red Andaluza de Entidades y Medios para la Alfabetización Audiovisual (Raemav), a la que se accede desde la página web del Consejo.

La alfabetización mediática, considerada como "herramienta imprescindible para el fortalecimiento de nuestro sistema de valores democráticos", es una de las líneas de actuación del CAA, y a ella se le dedica un apartado de este informe del año 2025, en el que se argumenta que, "en un entorno comunicativo marcado por la sobreabundancia de información, la desinformación y la fragmentación de audiencias, formar a las personas en la comprensión crítica de los mensajes audiovisuales resulta clave para garantizar una opinión pública libre, plural y responsable".

El informe dedica también un apartado concreto a la Red Andaluza de Entidades y Medios por la Alfabetización Audiovisual (Raemav), iniciativa impulsada por el Consejo Audiovisual de Andalucía cuyo objetivo principal es "poner al servicio de la ciudadanía desde Andalucía las herramientas de contenido, vídeos, guías, informes, etcétera, creadas y acreditadas para promover la alfabetización mediática en el actual contexto audiovisual".

En 2023 "se concibió la idea" y en 2024 "se produjo el alumbramiento" de esta iniciativa que vivió en 2025 su año de "crecimiento y consolidación", según se detalla en el informe, en el que se explica que se trata de "un contenedor digital" alojado en la 'website' del CAA "en abierto, alimentado en red con la colaboración y materiales de instituciones, entidades y medios de comunicación realizados para fortalecer el pensamiento crítico y guiar en el uso responsable de las pantallas conectadas y del consumo de los contenidos que se emiten en el espacio digital y de IA".

La Raemav implica una red colaborativa que agrupa a organismos públicos, universidades, asociaciones, entidades del Tercer Sector y medios de comunicación "interesados en la educación mediática y audiovisual", y se concibe como "un gran contenedor digital de recursos y materiales de alfabetización mediática, accesibles y señalizados para distintos públicos", como "menores y jóvenes, familias, docentes, profesionales de la comunicación y ciudadanos en general".

La Raemav aglutina a más de 30 entidades que incluyen consejerías y organismos públicos andaluces, universidades de toda Andalucía, asociaciones de padres y madres, organizaciones del Tercer Sector --como Unicef, Save the Children o Cruz Roja--, fundaciones y colectivos vinculados a la educación mediática y protección de menores, medios de comunicación y asociaciones del sector audiovisual.

Aunque la Raemav no se limita a un tipo de material concreto, la plataforma ofrece recursos educativos y guías didácticas sobre AMI; herramientas para aprender a detectar desinformación, comprender formatos mediáticos y analizar contenidos; materiales útiles para familias, educadores y profesionales para afrontar los retos comunicativos del mundo digital.

La Raemav, según apuntan desde el Consejo Audiovisual, "responde a la necesidad de fortalecer la capacidad crítica de la ciudadanía frente a los contenidos audiovisuales, especialmente en un contexto en el que las pantallas y las plataformas digitales tienen un papel central en la vida cotidiana de menores y adultos", lo que "incluye fomentar un consumo más seguro, crítico y consciente de los medios, así como favorecer una ciudadanía mejor informada y participativa".