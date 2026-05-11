El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este martes el Plan Estratégico de Justicia 2023-2030 para "mejorar el servicio"

Encuentro del PP con operadores jurídicos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha informado de que este martes en el Consejo de Gobierno, el último en el que el actual gobierno tendrá plenas funciones, se aprobará el Plan Estratégico de Justicia para la región 2023-2030, de modo definitivo, en el que "ya hay un rumbo y un criterio que se ha dialogado, debatido y acordado con los operadores jurídicos", con el "el objetivo de que los andaluces reciban el mejor servicio público de justicia de toda España".

En una rueda de prensa, junto al director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M, Antonio Repullo, y la candidata Verónica Martos, antes de un encuentro con operadores jurídicos, el también candidato del PP cordobés ha resaltado que la comunidad va "por buen camino" porque este plan "ya se está implementando desde enero de 2023, que es cuando se aprobó su elaboración", y tiene cinco ejes.

En concreto, ha detallado que "el primer eje tiene que ver con las sedes judiciales", con "una inversión de más de 1.500 millones de euros si finalmente se llevan a término las grandes sedes judiciales, las ciudades de la justicia de Jaén, de Huelva y de Cádiz, a través de la concesión de obra pública", con "un plan de infraestructuras judiciales que va a actuar en los 85 partidos judiciales y que va a poner en marcha 50 sedes judiciales nuevas para poder implementar la justicia líder que Juanma Moreno quiere para Andalucía".

El segundo eje es la justicia digital, después de encontrarse "una situación absolutamente empantanada con el PSOE, con el proyecto fallido '@Adriano' que se encontraba en punto muerto, que no tenía posibilidades de ejecución y de puesta en marcha en los plazos previstos", pero "entre la primera y la segunda legislatura del gobierno de Juanma Moreno se ha conseguido darle la vuelta a esa realidad, al conseguir que se implementara y se pusiera en marcha en el año 2024", aunque "la aprobación de la Ley de Eficiencia en materia de justicia que aprobó el Ministerio sin consenso con las comunidades autónomas bloqueó la implementación", pero "ahora se retoma y va a ser el mejor sistema de tramitación judicial de cuantos hay en este momento en España", ha dicho.

El tercer eje es el de los recursos humanos, destacando que "se ha dedicado una parte muy importante del tiempo de gestión en esta legislatura con todos los operadores jurídicos y, sobre todo, con los funcionarios de justicia, con los que estamos a punto de cerrar un acuerdo para la mejora de la productividad en Andalucía, que puede y debe ser histórico", ha ensalzado Nieto.

El cuarto eje es el de humanización de la justicia, argumentando el consejero que "la justicia no puede ser algo impersonal, en la que no importan los plazos", de manera que ha defendido "una justicia en tiempo, en forma y que se entienda", algo que se va a recoger en este eje, "donde se incorpora también algo tan importante como la posibilidad de búsqueda de acuerdo entre las partes a través de la mediación, que ya está dando buenos resultados, que está permitiendo un avance muy importante".

Al hilo de ello, ha hecho mención a la justicia juvenil, citando que "hay más de un 80% de chavales que tienen algún problema en materia de justicia juvenil, pasan por un centro de internamiento y luego no reinciden". "Eso es un éxito a poner de manifiesto y defender en el presente y en el futuro", ha remarcado Nieto.

Y el quinto eje, ha agregado, es el de la sostenibilidad, de forma que "la justicia debe ser coherente con la estrategia global del gobierno y con una realidad social, que es la necesidad de respetar el planeta, la sostenibilidad del sistema".

A su juicio, "no es lógico que en 2026 la justicia andaluza se gaste al año más de diez millones de euros en papel, en fotocopias y en envíos postales". En este sentido, el popular ha declarado que "ese dinero tiene que ir para otras cosas y no se puede seguir desperdiciando materias primas que contaminan, como es el papel o como es la energía".

"CAPACIDAD ENORME PARA ARREGLAR LOS PROBLEMAS"

Entretanto, Nieto ha resaltado que "el gobierno de Juanma Moreno ha traído coherencia, sentido común, una capacidad enorme para arreglar los problemas que nos encontramos rotos", algo que en materia de justicia ha vivido en primera persona.

Al respecto, ha indicado que la primera legislatura, desde el año 2019 al año 2022, fue la de "la salvación", porque "el servicio público de justicia estaba absolutamente roto, hundido, con unos datos en todos los ámbitos que eran tremendamente preocupantes", de modo que "hubo que poner en marcha una serie de iniciativas que impidieran que ese hundimiento fuese definitivo".

Así, ha apuntado que en la primera legislatura, el consejero de Justicia, Juan Marín, "intentó paliar todos esos problemas heredados de los gobiernos socialistas y empezar a cambiar el rumbo, como ocurrió en general en Andalucía de la mano de Juanma Moreno", mientras que "la segunda legislatura ha sido la de la estabilización y en la que se ha tratado de establecer una planificación estratégica, un rumbo para saber dónde queremos que esté Andalucía en los próximos años".

"Y la siguiente legislatura, de 2026 a 2030, será la de la consolidación y el liderazgo", ha asegurado el popular, quien ha citado cifras "muy básicas, muy puntuales", como el hecho de que de "en materia de sedes judiciales, uno de los asuntos más candentes, más necesarios y más evidentes que determina cómo se ha hecho una gestión, las dos últimas legislaturas socialistas se impulsó una sola sede judicial en Andalucía en los 85 partidos judiciales", frente a tres en la primera legislatura de Juanma Moreno, "con todas las dificultades, con un gobierno de coalición, en minoría, que tenía que acordar todos los asuntos", a la vez que "se puso en marcha uno de los proyectos más importantes para Andalucía, como era la Ciudad de la Justicia de Sevilla".

Tras ello, ha valorado que "en esta legislatura, se han puesto en marcha 46 proyectos simultáneos de sedes judiciales", todo ello tras encontrarse "una justicia absolutamente sin rumbo, sin ninguna planificación, sin ningún criterio en su gestión".

"A LA CABEZA EN LOS BUENOS RESULTADOS"

Mientras, el candidato del PP ha expresado que "Juanma Moreno pide la excelencia, quiere una Andalucía que lidere y que sea capaz de estar a la cabeza en los buenos resultados y no permanentemente a la cola, llorando, pidiendo, como ocurría en la etapa del gobierno socialista".

"Eso es lo que también nos piden los operadores jurídicos y lo que queremos seguir haciendo de su mano a lo largo de la próxima legislatura, si tenemos esa confianza de estabilidad que le pedimos a todos los andaluces", ha transmitido Nieto.

En este caso, ha valorado que "Juanma Moreno es un presidente que gobierna para todos los andaluces" y que esta noche, en el debate electoral, "se va a dirigir a todos los andaluces en términos positivos, de futuro, de ilusión y de pedirles la estabilidad para consolidar y seguir trabajando en la transformación de nuestra tierra", ha dicho.