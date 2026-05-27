El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba celebra su primera sesión del nuevo mandato de Manuel Torralbo

Foto de familia de la primera sesión del consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba del nuevo mandato de Manuel Torralbo. - UCO

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este miércoles su primera sesión ordinaria, tras el nombramiento de Manuel Torralbo Rodríguez como rector después de su reelección y la constitución del nuevo equipo de dirección.

Según ha informado la UCO en una nota, el órgano de gobierno ha aprobado un conjunto de medidas con las que se inicia esta nueva etapa institucional. En su informe, el rector y el consejo de dirección han detallado las primeras acciones acometidas desde sus nombramientos.

Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Cátedra de Transformación Digital, Innovación y Competitividad del Comercio de Córdoba (TDIC Comercio Córdoba), impulsada conjuntamente con la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba).

La nueva cátedra nace con el objetivo de estrechar la relación entre la universidad y el tejido comercial de la provincia en los ámbitos de la economía, la empresa, el emprendimiento y la innovación. Para ello desarrollará actividades de formación reglada y continua, investigación, transferencia del conocimiento y difusión, e impulsará seminarios, jornadas, conferencias y la concesión de becas y premios. La estructura también prestará asesoramiento en proyectos de investigación y desarrollo, y fomentará la integración de la comunidad universitaria en el entorno empresarial y territorial.

En el apartado de internacionalización, el consejo ha aprobado el reglamento de bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la participación de la comunidad universitaria en los Programas Intensivos Combinados (Blended Intensive Programmes, BIP) del programa Erasmus+. La nueva norma regula por primera vez en la UCO esta modalidad de movilidad y la abre a estudiantes de grado, máster y doctorado, así como al personal docente, investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios.

Los BIP combinan una estancia física de entre cinco y 30 días en el extranjero con un componente virtual, en el marco de consorcios formados por al menos tres universidades europeas de tres países distintos. La superación del programa garantiza un reconocimiento mínimo de tres créditos ECTS. La cuantía de las ayudas se fijará conforme a las tablas anuales del programa europeo, con posibilidad de complementarse con fondos propios o externos.

En el área de política científica, el consejo ha modificado el Reglamento de Bases Reguladoras para la concesión de becas Semillero de Investigación del Plan Propio de Investigación Enrique Aguilar Benítez de Lugo, con el fin de adaptarlo a la normativa vigente.

Estas becas tienen como objetivo facilitar una primera aproximación a la actividad investigadora al estudiantado con alto rendimiento académico, promoviendo su incorporación a líneas y grupos de investigación de la UCO. Pueden solicitarlas estudiantes matriculados a tiempo completo en grados o en másteres oficiales de la universidad, con el aval de un PDI doctor. La selección se realiza en concurrencia competitiva, ponderando el expediente académico y el conocimiento de idiomas.

El consejo también ha actualizado la Programación Anual de Formación Permanente del curso 2025/26 con la incorporación de cuatro nuevos estudios: dos certificados de formación permanente en habilidades y competencias sobre Excel, uno básico y otro orientado a la administración y dirección de empresas; un certificado sobre el uso de Google Earth Engine aplicado a la gestión y conservación de los recursos naturales, y una microcredencial universitaria en igualdad de género en federaciones y clubes deportivos. La programación será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.

Han quedado aprobadas, igualmente, las propuestas formativas de estudios propios para el mismo curso, que incluyen tres certificados de formación permanente, la citada microcredencial y dos nuevos MOOC: Corresponsabilidad y Masculinidades Igualitarias y Red ciudadana contra la violencia de género.

En el capítulo de política departamental, el consejo ha aprobado las solicitudes de profesorado visitante para el curso 2026/27 y diversas adaptaciones de contratos, mientras que en el apartado de asuntos económicos el consejo ha aprobado los expedientes de modificación de crédito realizados en el último trimestre de 2025 y la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2026/28. Por último, el consejo ha modificado la composición de la comisión de Investigación, resuelto un recurso y aprobado o ratificado un conjunto de convenios.