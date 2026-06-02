El Consejo del Movimiento Ciudadano pide al Gobierno que "la CHG no bloquee temas claves de ciudad" en Córdoba

Archivo - Imágenes de la crecida del Río Guadalquivir a su paso por el puente Romano de Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha remitido un nuevo escrito al Gobierno central en el que le reclama "información, diálogo y el impulso a proyectos claves de ciudad paralizados por organismos dependientes de la Administración central", entre ellos la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la que se le solicita, en primer lugar, que "reconsidere su negativa a participar en la mesa técnica sobre inundaciones de Córdoba para la prevención de incidentes en el entorno de este cauce en el término municipal".

Capítulo aparte, el CMC ha recordado en una nota "la necesidad de abordar las fases que faltan del encauzamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, un proyecto que quedó a medias hace 25 años y que será preciso actualizar para evitar inundaciones y desalentar las ocupaciones de las orillas del río".

Otras dos cuestiones "claves" son "la limpieza y buen estado de los cauces de los arroyos de la Sierra que desembocan en el río, fuente de continuas situaciones de riesgo, y el muy reclamado soterramiento del Canal del Guadalmellato a su paso por la ciudad, particularmente en la zona de expansión del casco urbano por el oeste".

Otro eje de las demandas del CMC a la Administración central gira en torno al solar para la antigua Prisión de Córdoba, en el barrio de Fátima, "clave para esta zona de la ciudad y que quedó bloqueado tras un primer intento fallido en 2023 para licitar la urbanización por parte de la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciario y de la Seguridad del Estado (Siepse)".

"Su actual titular, Sepes, junto a la financiación del Ministerio de Vivienda, es ahora el organismo que debe ejecutar el proyecto de urbanización que permitirá crear en las casi 2,5 hectáreas del solar unos 15.569 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, 4.028 metros cuadrados para equipamientos --incluido el centro cívico ya en uso--, 1.204 metros cuadrados de viales y, la cuestión más importante para el barrio y la ciudad, un área de 5.390 metros cuadrados donde Vimcorsa construirá 236 viviendas", han detallado.

TEMAS CON ADIF

Respecto a Adif, desde el CMC han indicado que tiene "una lista de proyectos pendientes en la ciudad, más allá habilitar estaciones de cercanía en el entorno del Parque Joyero y de Fátima --se sigue rechazando la propuesta de la avenida de la Igualdad por estar muy próxima a la propia estación central Julio Anguita--, además de cuestiones como el paso subterráneo bajo las vías que divide a Villarrubia, permitir la instalación de toldos en el viaducto de Electromecánicas o desbloquear la reconversión del trazado de la antigua línea de Almorchón, entre Córdoba y Cerro Muriano, como vía verde".

Además, han defendido "la necesidad de un pequeño 'Plan Renfe' que elimine y ponga el valor los terrenos de vías en Alcolea, que sigue hipotecando el futuro de la barriada y para la que la ciudadanía demanda una solución hace décadas".

EL FUTURO DE LA COMISARÍA

Una cuestión "puntual, pero no menos importante para La Fuensanta y el Distrito Sureste, es el futuro de la Comisaría del Campo de Madre de Dios, que dejará de tener funciones a finales de años o en 2027 tras las construcción de la nueva Comisaría de Policía", han apuntado.

Al hilo, el CMC ya ha sido informado de que "no hay un uso previsto para el inmueble, con un difícil reaprovechamiento del inmueble dado su deterioro y porque la propiedad del terreno está compartida desde la antigüedad con una mutualidad, por lo que se tendrá que estudiar una solución al efecto".

Sin embargo, el Consejo, que por otro lado ha agradecido la información recibida, teme que "el edificio quede en el abandono y pueda ser objeto de ocupación, algo en lo que La Fuensanta tiene variados y siempre conflictivos antecedentes, como lo fue el antiguo cine o, actualmente, la iglesia Madre de Dios".

Ante esta situación, han pedido que "se prevea la vigilancia de la Comisaría tras su cercano cierre y que, además, se plantee ya el derribo del edificio para posteriormente, y una vez resueltos los problemas de titularidad del solar, se destine a un nuevo equipamiento consensuado con el Consejo de Distrito Sureste y el movimiento ciudadano en general".