El Consistorio de Córdoba realiza un balance "muy, muy positivo" de la Semana Santa en este Domingo de Resurrección

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, en los palcos de Semana Santa junto a la Puerta del Puente. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha valorado en este Domingo de Resurrección tras traspasar el Palio de la Alegría el balance de la Semana Santa 2026 en la provincia cordobesa como "muy, muy positivo".

En un audio remitido a los medios por parte del Consistorio local, el edil ha agradecido a "todas las fuerzas y grupos que han participado en la organización", tales como agrupaciones de hermandades, Policía Local, Bomberos, Policía Nacional y "todas estas amalgamas de personas" que "han puesto orden" dentro de "este magnífico cortejo" que es la Semana Santa.

Asimismo, también ha agradecido el comportamiento de todos los asistentes a las procesiones en la provincia cordobesa, al tiempo que ha considerado como un "verdadero lujo" poder ver la "madurez" con la que la Semana Santa ha discurrido en las calles de la ciudad.

En suma, ha concretado que el balance es "muy positivo" basado tanto en la "madurez de nuestras hermandades" como en la "prestancia y elegancia" con la que se ha desarrollado las diferentes jornadas de la Semana Santa cordobesa.