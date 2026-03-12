Construcor dice tras once días de huelga de los gruistas en Córdoba que sigue "dispuesta a negociar" dentro del convenio

Gruistas en huelga concentrados junto a las obras de varios edificios en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la construcción de Córdoba, Construcor, ha querido "dejar claro" este jueves, tras once días de huelga de los gruistas de la provincia en demanda de una subida salarial, que "siempre ha estado dispuesta y sigue estando dispuesta a negociar".

De hecho, según ha informado Construcor en una nota, "cuando surgió el conflicto", la organización empresarial asumió "el compromiso de trabajar para atender las reivindicaciones de los gruistas" y ofreció "una medida transitoria extraordinaria", la de "mantener un incremento del plus de gruista mientras se consultaba a la Comisión Paritaria del sector a nivel nacional, donde se vela por el cumplimiento del Convenio General del Sector de la Construcción", con representación de empresarios y sindicatos.

Esa consulta, según ha recordado Construcorr, "se elevó porque el denominado plus de gruista es una materia que no es libremente negociable, ya que tiene límites expresamente establecidos en el artículo 50 del Convenio de la Construcción, que es la norma que regula el conjunto del sector en toda España".

Ello significa, según la patronal, que, "ni las empresas, ni los sindicatos provinciales pueden negociar por encima de los límites fijados en el convenio general, porque se trata de una norma de obligado cumplimiento para todos. Pretender lo contrario supone, sencillamente, ignorar la regulación que rige nuestro propio sector, y las pretensiones de los gruistas están por encima de los límites fijados en el convenio del sector. De ahí, la consulta, que contó con el compromiso de los gruistas y los sindicatos".

Esta medida transitoria consistió en "subir el plus de 13 a 25 euros (noviembre y diciembre) y en enero actualizarlo con el IPC. Tal y como se ha hecho y tal como se ha abonado. Todo ello mientras se esperaba el dictamen de la Comisión Paritaria", pero "los gruistas han convocado la huelga exigiendo que ese plus, que ya se subió un 100%, se suba ahora otro 100% sobre esa cantidad. Es decir, de los 26 euros actuales a 52. Algo, que no solo se ha hablado o discutido, sino que se ha convertido en su única propuesta, y además poniéndose en huelga sin más".

Junto a ello, la patronal ha subrayado que "Construcor y el sector están absolutamente unidos frente a la huelga, por estas razones tan evidentes, y no puede admitir una huelga convocada de esta manera, rompiendo de improviso el compromiso asumido, ni se puede aceptar que los huelguistas mientan sobre su convocatoria".

Además, las empresas del sector, que "mantienen relaciones directas y fluidas con sus trabajadores, saben que buena parte del colectivo no está recibiendo una explicación clara de que lo que se está reclamando. Resulta especialmente grave que quienes dicen representar al colectivo de trabajadores hayan optado por personalizar este conflicto señalando públicamente a personas concretas, como la presidenta y los vicepresidentes o el consejo de gobierno de Construcor".

A ello se une el que "traten de confundir a las administraciones y a la sociedad mintiendo sobre lo que están buscando", que es "una subida consolidada del 400%, callando que ya se les había subido un 100% como gesto de buena voluntad mientras se esperaba el dictamen de la Comisión Paritaria".

Por último, Construcor ha dicho lamentar "profundamente que se haya optado por esta vía" y ha reiterado que seguirá "defendiendo un marco de negociación serio, responsable y respetuoso con las reglas que rigen el sector. Porque negociar siempre es posible, pero nunca fuera del cauce legal y menos con mentiras, ruido y amenazas".