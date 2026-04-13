Construcor lamenta la "burla permanente" de las leyes por los gruistas de Córdoba, que señalan su disposición a negociar

Concentración de gruistas en huelga ante la sede de CECO. - CCOO

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, ha lamentado este lunes la "burla permanente" a la legislación laboral que, a su juicio, vienen haciendo los gruistas de la provincia, que llevan en huelga 46 días y que, según han asegurado este mismo lunes, han rebajado sus pretensiones de subida salarial.

En primer término y a través de una nota, Construcor ha subrayado que, en el marco de una reunión celebrada este lunes en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CESO), ha tenido el respaldo de la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (Fadeco) y de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en el referido conflicto laboral con los gruistas, que "mantiene paralizada la actividad del sector en la provincia desde hace 46 días, con unas pérdidas que ya superan el millón de euros y 60 obras detenidas".

La propuesta de Construcor, apoyada por Fadeco y la CNC, consiste en "fijar el plus salarial diario en 16 euros y completarlo con otros conceptos hasta alcanzar los 26 o 27 euros, cifra que ya se aplicó de forma transitoria", asegurando la patronal que mantiene su disposición a "negociar dentro de los parámetros que marca el artículo 50 del convenio nacional", a la vez que ha reclamado la intervención del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para desbloquear una situación que califica de "desproporcionada" y que "está afectando gravemente a proyectos de vivienda de protección oficial en la provincia".

De hecho, según han indicado desde Construcor, este lunes ha habido una "reunión de urgencia de mediación en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía), convocada por el CARL", dándose la circunstancia de que "a las puertas de CECO esta mañana los sindicatos han expresado que llegarían a un acuerdo en 32 euros, pero después en la reunión han dicho que deben ser 40 euros".

Por ello, Construcor pedirá a sus organizaciones "que tomen todas las medidas pertinentes para evitar esta situación, que representa una burla permanente contra las leyes laborales y que demuestra, una vez más, que los gruistas no quieren negociar, sino extorsionar".

LOS SINDICATOS

Por su parte, el sindicato CCOO de Córdoba ha afirmado en una nota que "los operadores de grúas torre y la patronal de la construcción de Córdoba, Construcor, han acercado posturas hoy en la reunión mantenida en el Sercla a instancias del CARL", pues, "en la reunión, la patronal ha ofrecido una subida salarial de 18 euros diarios, una cifra que al colectivo aún le parece insuficiente y que aboga por un incremento de al menos 27 euros".

Los gruistas, con cuya huelga mantienen "paradas la mayoría de las obras de la provincia", han destacado que, "aunque no se ha llegado a un acuerdo, si se han dado pasos para conseguirlo y acabar con una situación que no beneficia a ninguna parte".

En este sentido, el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha señaado que "la reclamación de los gruistas es más que justa y responde a la especialización, la relevancia y la responsabilidad que asumen estos trabajadores en su quehacer diario".

Igualmente, el representante de los gruistas y delegado de UGT Antonio Herencia, se ha mostrado "cauto" con los avances producidos, si bien, ha dicho esperar "que en una próxima reunión se puedan acercar posturas e incluso cerrar un acuerdo que permita acabar con la huelga y retomar la actividad en las obras afectadas".