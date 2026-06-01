Controlado el incendio próximo al núcleo de Pulianas (Granada) con cuatro focos en terrenos rústicos privados

Archivo - Camión de Bomberos de Granada - EUROPA PRESS/DIPGRA - Archivo

PULIANAS (GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

El incendio que en la tarde de este pasado domingo se declaró en unos terrenos rústicos privados, con hasta cuatro focos distintos, y próximo al núcleo urbano principal de la localidad de Pulianas (Granada) se encuentra "totalmente controlado".

Así lo han informado a Europa Press fuentes municipales que han destacado la labor "rápida y eficaz" de los Bomberos de Granada, el Plan Infoca, Protección Civil, Guardia Civil e incluso los vecinos del municipio que de forma voluntaria colaboraron en la lucha contra el fuego.

Las mismas fuentes han señalado a la alta probabilidad de que de la investigación en torno al origen del fuego se desprenda una intencionalidad debido al hecho de que se llegaron a distinguir con claridad cuatro focos distintos.

También señalan a que recientemente se habían realizado por parte del Ayuntamiento de Pulianas, y de forma subsidiaria, tareas de desbroce de los terrenos que han favorecido las tareas de lucha contra el fuego que se prolongaron durante la tarde, noche y madrugada.

El primer aviso del fuego, según el 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta, llegó en torno a las 15.20 horas del domingo y se refería a la zona comprendida entre la urbanización La Joya y la carretera GR-3424 que lleva al pueblo.

Al parecer, los posteriores avisos de activación de nuevos focos llegaron a partir de las 17,15 horas. El 112 llegó a registrar entre 20 y 30 llamadas que alertaban del fuego, que siempre tuvo lugar en zona de arbustos y rastrojos, si bien ocasionalmente también afectó a olivos.