Convocado en Quesada (Jaén) el 56º Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta

Archivo - Silvia Lermo (d) y Ana Escribano, primer y segundo premio en la edición de 2025. - MUSEO ZABALETA - Archivo

JAÉN 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Quesada (Jaén) ha publicado las bases del 56º Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta. El tema de las obras es libre, así como la materia o la técnica que se utilice.

Los participantes optarán a dos premios. El primero, denominado Rafael Zabaleta, está dotado de busto y 7.000 euros; mientras que el segundo, Rafael Hidalgo de Caviedes, supone busto y 4.000 euros.

La fecha límite de inscripción es el próximo 3 de mayo y debe realizarse exclusivamente a través de la página web www.mundoarti.com, según recogen las bases, consultadas por Europa Press. En ella se aportará también una fotografía de la obra en formato jpg, así como ficha técnica, datos personales y un breve currículum del artista, entre otras cuestiones.

Cada participante podrá participar un máximo de dos trabajos, cuyas medidas tienen que situarse entre los 100 por 100 y los 200 por 200 centímetros en cualquiera de sus lados. Quedan excluidas del certamen las obras gráficas y digitales.

Una vez analizadas las inscripciones, el jurado hará una preselección 'on line' para que, posteriormente, los artistas seleccionados entreguen su obra para ser recepcionada en el Museo Zabaleta entre el 3 y el 28 de junio.

El veredicto tendrá lugar el 10 de julio, mientras que la selección de obras candidatas serán expuestas entre el 21 de julio y el 30 de agosto en las salas del Museo Rafael Zabaleta-Miguel Hernández. Este mismo espacio acogerá la entrega de premios en un acto previsto el 28 de agosto.

De esta forma, el Ayuntamiento de Quesada mantiene su apuesta por la cultura y la obra de Rafael Zabaleta con uno de los concursos más longevos de España, cuya calidad es reconocida y se refleja también en la respuesta de artistas nacionales e internacionales que concurren.

En la pasada edición, Silvia Lermo, de San Fernando (Cádiz) y afincada en Sevilla, ganó el Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta por 'La tierra recuerda tu nombre'. El segundo premio fue para la obra 'Tercer acto; un amor inmortal', de la albaceteña Ana Escribano.