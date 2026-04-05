Convocado el XXXIV Premio de Poesía 'Ricardo Molina', dotado con 12.000 euros y la publicación de la obra

Cartel del XXXIV Premio de Poesía Ciudad de Córdoba 'Ricardo Molina'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba tiene abierto hasta el 16 de junio el plazo de recepción de obras para el XXXIV Premio de Poesía Ciudad de Córdoba 'Ricardo Molina', organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico y dotado con un premio de 12.000 euros, además de la publicación del poema ganador en una editorial de reconocido prestigio.

Según recogen las bases del certamen, consultadas por Europa Press, podrán optar al premio cuantas personas poetas lo deseen, "cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus obras sean inéditas, no hayan sido premiadas en otros certámenes y se presenten escritas en lengua castellana", con una extensión "de 700 a 1.200 versos". En cualquier caso, cada autor, que no podrá haber obtenido este galardón previamente, "solo podrá presentar un poemario", que será de "temática libre".

Los trabajos podrán presentarse directamente o remitirse por correo certificado con acuse de recibo. Serán presentados o remitidos a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, (Plaza de Orive, 2; 14071 Córdoba), haciendo constar que el envío se hace al XXXIV Premio de Poesía Ciudad de Córdoba 'Ricardo Molina'. Cabe destacar que "no se admiten trabajos presentados por correo electrónico u otro medio que no sea el antedicho".

Asismismo, las bases señalan que "los derechos inherentes a la primera edición de la obra premiada serán de la entidad editora, que entregará a la persona autora 50 ejemplares de la misma". Estas condiciones "serán revisadas y acordadas en caso de nuevas ediciones" y "transcurridos cinco años de la fecha del fallo, la persona autora tendrá libre disposición de su obra".

Una comisión lectora será la encargada de hacer una preselección de obras que serán propuestas al jurado para el fallo del premio, aunque el jurado tendrá "acceso al conjunto de las obras presentadas, si lo estimasen oportuno". Dicha comisión consta de dos miembros seleccionados por su prestigio en el ámbito de la cultura, la docencia y la creación literaria y con experiencia suficiente para poder hacer una primera evaluación de los trabajos presentados.

Por su parte, el jurado estará compuesto por cinco miembros, designados por el Ayuntamiento de Córdoba entre poetas, escritores, críticos, académicos, profesores y personalidades relevantes de las letras. Actuará como secretario con voz, pero sin voto, un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba.

Por último, jurado emitirá su fallo inapelable "antes del final del 2026" y tendrá en cuenta "la originalidad e innovación, la calidad técnica, la capacidad para transmitir emociones, el dominio del lenguaje y la coherencia interna". Además, "si las obras presentadas no alcanzaran la calidad necesaria el premio sería declarado desierto".

Cabe destacar que a la edición de 2025 concurrieron 95 poemarios, la mayoría de España, aunque hubo dos de Estados Unidos, uno de Francia y otro de Brasil. El galardonado fue el poeta valenciano Bernardo Zagron Engelhard (Bernard Engel) con 'Para cantar ceniza', una obra de la que el jurado destacó que era "excelente, unitaria, de gran coherencia y hondura".