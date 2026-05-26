La Copa Covap y la asociación Pantallas Amigas alertan del "impacto de la IA en el pensamiento crítico de menores"

Participantes en la Copa Covap. (Foto de archivo). - COPA COVAP

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, y la asociación Pantallas Amigas, que "promueve la educación y la ciudadanía digital responsable para evitar situaciones de acoso 'online'", alertan del "impacto que el uso de la inteligencia artificial (IA) puede tener en las capacidades de análisis, reflexión y razonamiento de niños y adolescentes".

Así se recoge en un comunicado difundido este martes desde la Copa Covap en el que se cita un estudio denominado 'The Future Report', de Google en colaboración con la agencia Livity, que analiza cómo YouTube y la IA "están transformando el aprendizaje en la infancia y la adolescencia".

Dicho estudio refleja que el 49% de los menores utiliza estas herramientas "principalmente para comprender temas difíciles, gracias a su capacidad para ofrecer respuestas rápidas y explicaciones adaptadas".

"El hecho de saber que pueden tener la respuesta al alcance de la mano con el mínimo esfuerzo es una tentación muy grande", apunta el director de Pantallas Amigas, Jorge Flores, quien advierte de que la IA puede "intensificar algunos comportamientos ya presentes entre las nuevas generaciones, como la búsqueda constante de inmediatez o la baja tolerancia a la frustración".

La "facilidad" con la que la inteligencia artificial "genera respuestas rápidas y elaboradas puede reducir el esfuerzo que niños y jóvenes dedican a analizar información, contrastar fuentes o desarrollar ideas propias".

"Ejercer el pensamiento crítico implica sacrificio y tiempo, pero vivimos en la era de la inmediatez, por lo que no parece razonable pensar que el análisis y la reflexión se vayan a desarrollar de forma automática", agrega Flores, quien además advierte de que el uso excesivo de estas herramientas puede derivar en una "dependencia progresiva para resolver incluso pequeñas decisiones cotidianas o tareas escolares".

Una tendencia que ya refleja el informe 'EU Kids Online V: experiencias digitales de la infancia y la adolescencia en España', que señala que los usos más extendidos de la IA están vinculados a la esfera escolar, donde uno de cada tres menores la emplea para elaborar resúmenes y explicaciones de textos, mientras que el 23% recurre a ella para escribir relatos destinados a las actividades escolares, entre otros usos.

Desde la Copa Covap y Pantallas Amigas sostienen que "el reto no pasa por prohibir estas herramientas, sino por enseñar a utilizarlas de forma equilibrada, consciente y crítica, integrándolas como un complemento del aprendizaje y no como un sustituto de procesos fundamentales como reflexionar, equivocarse o buscar soluciones propias".

En este contexto, donde "la lógica de la inmediatez predomina en muchos entornos digitales", la actividad deportiva "se convierte en una herramienta educativa capaz de reforzar valores y habilidades que requieren tiempo, práctica y compromiso", según defienden desde la Copa Covap, mientras que el director de Pantallas Amigas añade que "el deporte enseña que no hay atajos, que la mejora llega con disciplina, constancia y capacidad para analizar y corregir errores".

Asimismo, el comunicado sostiene que la vida de niños y adolescentes es "cada vez más híbrida, combinando experiencias 'online' y 'offline', por lo que resulta fundamental promover un equilibrio saludable entre el uso de la tecnología y actividades que favorezcan la interacción social, el esfuerzo personal o el bienestar emocional".

En esta línea, padres, madres y entrenadores juegan "un papel fundamental, por lo que deben implicarse de forma activa en el acompañamiento digital de los más pequeños". Para ello, desde la Copa Covap y Pantallas Amigas se proponen una serie de pautas, como "interesarse por las herramientas de IA que utilizan los menores y conocer cómo funcionan", y "compartir experiencias de uso y fomentar conversaciones sobre sus beneficios y riesgos".

También, "enseñar a cuestionar las respuestas y contrastar la información obtenida; utilizar la IA como apoyo para explicar contenidos, generar ejemplos o crear actividades educativas, pero evitando que sustituya el esfuerzo personal; promover actividades 'offline', como el deporte, que fomenten la constancia, la convivencia y la gestión del error", y "dar ejemplo desde casa haciendo un uso consciente, equilibrado y responsable de la tecnología".