Córdoba acoge el II Congreso Internacional Cristianismo y Derecho sobre la institución familiar a partir de este jueves

Cartel del II Congreso Internacional Cristianismo y Derecho. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Córdoba se convertirá en el "epicentro" del debate jurídico y antropológico con la celebración del II Congreso Internacional Cristianismo y Derecho. El encuentro, organizado conjuntamente por el Cabildo Catedral, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación Universitaria CEU San Pablo, se desarrollará los días 16, 17 y 18 de abril, teniendo como sede principal el Salón Mudéjar del edificio del Rectorado.

Según ha informado la institución capitular en una nota, bajo el eje central de 'La influencia del cristianismo en la regulación del Derecho de familia', este foro académico abordará cómo la realidad familiar, la protección del matrimonio, la filiación y la solidaridad familiar son instituciones "que hunden sus raíces en la visión cristiana".

En este sentido, según ha precisado el Cabildo Catedral, los expertos debatirán sobre la concepción del matrimonio como una institución sagrada, la defensa de la monogamia, el deber de fidelidad y ayuda mutua entre los cónyuges, y el papel de la familia como núcleo básico de la sociedad y primera escuela moral y educativa.

Asimismo, el congreso "no rehuirá el análisis de la realidad contemporánea, abordando la crisis actual de la familia derivada de los recientes cambios culturales y morales". Frente a la tendencia de "relativizar el valor del matrimonio", el congreso propondrá recuperar la centralidad de la familia y fortalecer un modelo de educación "basado en el amor y la responsabilidad".

En concreto, el acto de apertura tendrá lugar el jueves 16 a las 16,00 horas, y contará con la presencia del obispo de Córdoba, el deán-presidente del Cabildo Catedral, el decano de la Facultad de Derecho, el director de CEU San Pablo y el director académico del congreso, Diego Medina Morales. Además, la conferencia inaugural correrá a cargo del profesor Elio Gallego García.

Durante las jornadas del jueves y el viernes, intervendrán ponentes de "reconocido prestigio" procedentes de universidades españolas e italianas, tales como Simona Langella, Francesco Zini, María José Roca Fernández, Paolo Moro, Ángela Aparisi y Marta Albert. Además, el viernes por la tarde se presentará el 'Proyecto de Convención de Derechos Humanos de la Familia' a cargo de Elisa Rodrigues de Araújo y José Justo Megías Quirós.

La clausura del encuentro se celebrará en la mañana del sábado 18 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, con una conferencia final a cargo del profesor emérito Ignacio Sánchez Cámara, titulada 'La familia. La institución de la vida: sus valores, sus fines, su realidad'.

Con su apoyo como entidad organizadora y patrocinadora, el Cabildo Catedral de Córdoba ha reafirmado su firme compromiso con el fomento del pensamiento, la investigación académica y la defensa de los "valores fundamentales de la sociedad".